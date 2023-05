Couronnement de Charles III: un message de Charles et Camilla diffusé dans les trains pour l'occasion

"Ma femme et moi vous souhaitons un joyeux week-end de couronnement à vous et à vos familles", déclare Charles dans l'annonce spéciale. "Où que vous alliez, nous vous souhaitons un voyage sûr et agréable", ajoute Camilla. "Et attention : Mind the gap", clôture le Roi. L'avertissement "Mind the gap" est censé prévenir les voyageurs de l'écart entre la rame et le quai.