Dans le cadre d’un un nouveau décret wallon dès ce 1er mai, la surcharge des poids lourds sera encore plus contrôlée.

2. Bernard Hinault avant le Giro: “Pour moi, Evenepoel et Roglic, c’est kif-kif”

Impressionné par le Belge à Liège-Bastogne-Liège, le Blaireau voit pourtant le Slovène disposer d’autant d’armes pour s’imposer.

3. Projet Médi-Market: une large opposition au projet de Ben-Ahin depuis Huy et Andenne

Médi-Market veut installer une parapharmacie sur Ben-Ahin. L’enquête publique s’est clôturée sur une pétition de 491 signatures et une position claire des pharmaciens hutois.

4. L’eau de la rivière d’Estinnes brunâtre: “Ce n’est pas dû à une pollution”

Depuis quelques jours, les riverains de la rivière qui traverse les villages d’Estinnes-au-Mont et d’Estinnes-au-Val n’ont pu que le remarquer. L’eau était brunâtre. Sur les réseaux sociaux, l’inquiétude règne

5. ÉDITO | Mendicité et textes cache-misère

Il fut un temps où les mendiants étaient accueillis au nom du Christ. Avec la charité chrétienne en toile de fond. Ceux-là bénéficiaient de la générosité du peuple et de la mansuétude de l’autorité. Mais point trop n’en faut. Au gré des régimes, le statut de mendiant a roulé comme une pièce dans une sébile. Jusqu’à terminer dans les geôles du roi pour avoir osé tendre la main.

6. Festival du rire de Rochefort: Sofia Syko, l’une des seules flics qui a de l’humour

La loquace et spontanée comédienne verviétoise, découverte voilà 10 ans à Rochefort, montera sur les planches du Festival du rire avec son one-woman-show "Flic ou femme", ce vendredi soir. Elle parlera de ses 20 ans d’expérience dans la police. Un spectacle à la fois rigolo et touchant. Et il reste des places.

7. Arnaud Bodart rêve toujours des Diables: “Le nouveau coach des gardiens est venu me voir à l’entraînement”

Le portier des Rouches espère réaliser de gros playoffs pour convaincre Tedesco et son staff.

8. Ochamps: déguster des bon produits locaux dans une calèche tirée par des chevaux de trait ardennais

Se promener à bord d’une calèche tirée par des chevaux de trait ardennais et découvrir des produits locaux, c’est possible à Ochamps.

9. Incourt: An-Sophie Nélis aide les femmes à être féminines après une mastectomie

La Maison An-Sophie Nélis propose un large choix de lingerie, aussi à destination des femmes ayant subi une mastectomie.

10. Tribunal de Tournai: ivre et sous médicaments, il insulte les policiers flamands de "nazis"

Jeudi matin, un quadragénaire dottignien comparaissait devant le tribunal correctionnel de Tournai pour répondre de faits de rébellion envers cinq policiers flamands.