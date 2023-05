Mobilier au Parlement wallon: la société Berhin réagit

" La Société Berhin a pris connaissance ce jeudi 4 mai 2023 d’un article paru dans le journal Le Soir concernant un marché public qu’elle a remporté pour la fourniture de meubles pour le Parlement de Wallonie dans le plus strict respect de la loi sur les marchés publics ", explique l’administratrice Valérie Decock.

Qui tient à rappeler que son entreprise centenaire a eu le temps de se forger une réputation dans le paysage namurois.

"Sérieux" et "probité"

"La Société Berhin existe depuis 1921 et emploie 20 personnes à Namur. C’est aujourd’hui la 4e génération qui gère l’entreprise. En plus de 100 années, elle a su se hisser parmi les acteurs les plus importants de la vente de mobilier de bureau en Wallonie et à ce titre elle est fournisseur de très nombreuses entreprises et institutions depuis de nombreuses années", insiste l’administratrice dans son communiqué. "Elle est bien connue et sa réputation de sérieux et de probité s’est construite au fil de ces nombreuses années."

Valérie Decock précise que c’est le client qui fait son choix dans sa "très large gamme de meubles de qualité ". Et que le prix va bien entendu dépendre du niveau où ce même client va placer le curseur. Le choix des meubles et par conséquent le prix qui en découle restent "la responsabilité de ses clients et/ou de leurs conseillers". Autrement dit, ce n’est pas Berhin qui aurait imposé sa sélection de meubles haut de gamme au Parlement wallon.

"Des remises importantes"

Pas ou peu de mise en concurrence ? L’entreprise "n’a aucune exclusivité sur les marques nationales et/ou internationales qu’elle représente. Ce qui permet à ses clients de la mettre en concurrence avec d’autres acteurs du marché ".

Quant aux montants indiqués dans la presse, l’administratrice dit s’en étonner. "Ils se basent sans doute sur une recherche internet rapide qui ne tient pas compte des remises importantes accordées dans le cadre de contrat de grande ampleur, ni de la globalisation de certains postes". Mais elle n’en dira pas davantage sur ces "remises importantes": "Il est évident que dans le respect de la législation sur les marchés publics, elle ne peut communiquer plus précisément sur ce sujet."