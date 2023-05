On entend régulièrement parler de personnes qui ont pris un congé sabbatique : des people, qui veulent vivre autre chose comme des quidam, qui veulent digérer des accidents de la vie. Mais il n’est pas nécessaire de démissionner pour prendre un congé sabbatique, Monique. Au contraire, c’est plutôt déconseillé, comme nous allons vous l’expliquer plus loin.

Un congé sans solde

Le crédit temps non sans thème a été supprimé il y a déjà quelques années. Par conséquent, un "congé sabbatique" est un congé sans solde.

Le congé sans solde est un accord entre l’employeur et le travailleur, explique Acerta. "Ensemble, ils conviennent de la date de début et de fin du congé sans solde. Il est possible de convenir d’une période de congé sans solde d’une journée, mais il peut tout aussi bien s’agir d’une période d’un an, voire plus."

Attention, Acerta précise: "Le congé sans solde n’est pas un droit, ni dans le chef du travailleur ni dans le chef de l’employeur. Cela signifie qu’un travailleur peut demander un congé sans solde, mais que l’employeur peut le refuser."

Il est conseillé de mettre par écrit avec son employeur les conditions du congé sans solde: date de début et date de fin. Le congé sans solde est également accessible pour les fonctionnaires, mais ici aussi, il s’agit d’une faveur, pas d’un droit absolu.

Quelles conséquences sur les revenus ?

Quand vous êtes en congé sans solde, vous n’avez pas de salaire. Mais il y a également une influence sur d’autres avantages extralégaux: suppression des chèques repas, pas de prime au résultat (ou recalcul en fonction des périodes prestées), diminution de la prime de fin d’année au prorata des jours non prestés…

Il vous faudra aussi renoncer à d’éventuels avantages comme la voiture de société et la carte carburant.

Enfin, il y a un effet rebond du congé sans solde, car les jours que vous ne prestez pas à l’année 1, auront une répercussion sur le nombre de congés que vous aurez à l’année 2.

Attention, précise encore Axis, durant un congé sans solde, le contrat de travail est suspendu. "L’employé ne bénéficie d’aucune protection contre le licenciement. En cas de licenciement durant cette période, l’employé a droit à son préavis, lequel prend cours dès la fin de son congé sans solde. "

Travailler ailleurs ?

L’employé est autorisé à exercer un autre emploi durant un congé sans solde. Il peut donc être lié à plusieurs employeurs, mais doit se garder de tout acte de concurrence déloyale.

Si vous avez démissionné ou êtes chômeuse

Si vous n’avez pas démissionné, Martine, je vous déconseille de le faire, car cela vous prive de l’accès aux allocations de chômage.

Mais sachez qu’un chômeur complet indemnisé peut aussi prendre un congé sabbatique. "Durant ce congé, il ne percevra plus d’allocations de chômage. Lorsque ce congé prendra fin, après 3 ans maximum, il pourra réintroduire une demande d’allocation de chômage", explique l’ONEM. Bref, réfléchissez bien à la formule qui vous conviendra le mieux.