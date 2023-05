Mafia calabraise en Belgique : "La Ndrangheta est capable de coloniser un territoire"

Dans les groupes mafieux et criminels, la Ndrangheta est la plus puissante. C’est elle qui gagne le plus d’argent et qui s’adapte le mieux à l’environnement dans lequel elle vit. Elle est présentée comme une organisation criminelle qui a réussi un double pari: celui de garder ses racines culturelles et historiques. Et de s’être adaptée à la réalité.

Où la localise-t-on ?

Elle est "globale-locale" et a des points de chute partout dans le monde. Elle est capable de se délocaliser voire de coloniser un territoire. Au sein de sa diaspora, elle recrée ainsi sa structure calabraise.

C’est un groupe fermé ?

Ce sont des gens qui ont réussi à garder le sens de l’honneur. On ne rentre pas dans la Ndrangheta comme dans une gare. Ils ont conservé une série de rites : faire ses preuves, des mariages arrangés. On s’engage à vie, on jure le silence et on va mourir ou tuer pour elle.

Ils ont un code d’honneur très strict. La femme est considérée comme un objet et, comme on défend ses possessions, on défend sa femme.

On constate que l’organisation criminelle est très implantée en Allemagne.

Elle a profité de l’éclatement du Mur de Berlin pour trouver à l’Est de l’immobilier pas cher et y blanchir son argent. La Ndrangheta n’est pas un groupe qui rapatrie l’argent à ses chefs. Elle le blanchit au niveau local dans le jeu légal et illégal, le terrassement, la prostitution...

Et pour le Limbourg ?

Son implantation y est connue. On se trouve à proximité du port d’Anvers et pas très loin de Rotterdam.

Quelle est la capacité de ce type d’organisation à se restructurer après une telle opération policière ?

C’est une organisation pyramidale avec une réalité locale. Le réseau est composé de doublons. Si une partie tombe, une autre peut reprendre. Mais cela peut aussi engendrer des phénomènes de concurrence avec de la violence visible compte tenu de l’affaiblissement d’une partie de la structure. Quand un marché criminel est stable, il est paisible. Quand il est déstabilisé, on constate une violence visible.

Tant qu’il y aura un marché de la drogue, avec des offreurs et des demandeurs, ça va se reconfigurer. Mais ce n’est pas une raison pour ne pas porter de coups.

Quand on parle de mafia, c’est un terme générique pour englober une organisation criminelle ou bien on cible des pratiques bien précises ?

Pour la mafia italienne, c’est un modèle de réseau qui repose sur le code de l’honneur, du rite, du dialecte, de la loi du silence et de l’engagement sur la vie.