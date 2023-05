Raphaël de Casabianca, qui présente le rendez-vous de France 2 depuis mars 2019, a décidé d’emmener Jarry à la rencontre des Inughuits du Groenland.

Ce peuple rare est une branche cousine des Inuits du Canada. On dénombre officiellement à peine 700 âmes (soit même pas 1% de la population totale du Groenland), toutes blotties à la pointe nord-ouest du Groenland. Ils occupent un territoire rude, d’une beauté à nulle autre pareille, où plus aucune route ne mène.

Le soleil levé 24 heures sur 24

L’humoriste – qui a quitté TF1 pour France 2 en 2022 – s’est donc retrouvé à 1 300 km du pôle Nord, dans un village autochtone considéré comme le plus septentrional de la planète. Le tournage a eu lieu en mai de l’an dernier, à la fin du printemps. Le soleil est sorti de sa longue nuit polaire en février, et il ne se couchera plus avant le mois d’octobre. "L’avantage si on rentre tard le soir, c’est qu’on n’aura pas de problème de visibilité !", plaisante l’animateur.

C’est une période que les habitants célèbrent comme un retour à la vie et que les chasseurs des villages de Qaanaaq et Siorapaluk mettent à profit pour chasser et pêcher avec des traîneaux, tractés par des attelages de chiens ou des kayaks qu’ils ont fabriqués eux-mêmes. Jarry et Raphaël de Casabianca vont évidemment partager leur quotidien. "Je suis un peu venu ici pour me réconcilier avec les hommes, me dire qu’on peut vivre en harmonie avec ce qui nous entoure", a déclaré Jarry lors d’une conférence de presse de France 2.

Le duo va découvrir la vie sur la banquise, mais aussi le véritable tour de force de vivre sous ces latitudes. D’ailleurs, les autochtones ne quittent que rarement leurs vêtements traditionnels en fourrures et peaux.

"Le froid est extrêmement difficile à gérer, poursuit Jarry. Mentalement il faut tenir. On a tous été à la montagne ou au ski mais le soir, vous rentrez au chaud dans votre logement. Là, ça ne s’arrête pas pendant quinze jours."

France 2, 21.10