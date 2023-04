Le Covid sera désormais traité comme une grippe

"Grâce à la vaccination associée aux multiples infections des gens, on se rend compte que l’agressivité des souches actuelles du coronavirus n’est plus du tout la même que ce que l’on a connu lors des première et deuxième vagues de 2020", explique le Dr Quentin Mary, membre du RAK. L’idée du RAK est de ne plus donner d’obligation d’isolement mais d’utiliser les connaissances et le ressenti du médecin pour revoir la durée d’incapacité".

La nouvelle directive officialise ce que bon nombre de médecins traitants appliquaient déjà dans leur pratique, selon le Dr Mary qui préside la Société scientifique de médecine générale. "Sur base d’un frottis positif à la grippe avec très peu de symptômes, je ne recommanderai pas un isolement aussi long qu’à une personne dont l’état général est altéré à cause d’un syndrome grippal. Je lui conseillerai simplement d’éviter de côtoyer d’autres personnes, de porter un masque… On procède de la même façon avec les personnes positives au Covid".

Quid en cas de test positif?

Un test positif mais pas de symptômes ? Il est recommandé de porter le masque, d’éviter la foule… "On tient compte de la situation clinique de la personne. Elle peut travailler p our autant qu’elle ne côtoie pas de gens fragiles. Elle évitera de manger avec sescollègues et respectera les mesures d’hygiène (port du masque, lavage des mains …). Elle attendra une dizaine de jours avant de rendre visite à un parent âgé ou une personne immunodéprimée".

Autotest positif avec symptômes ? On consulte son médecin généraliste qui recommandera de rester à la maison tant que les symptômes persistent. "On essaie d’éviter de contaminer les personnes vivant sous le même toit en s’isolant le plus possible et en aérant bien. On demande au reste de la famille de s’auto-surveiller et d’éviter les contacts avec des personnes fragiles. Si la personne mange à part des autres, cela peut suffire. Si on vit les uns sur les autres même avec port du masque, le risque de contamination est plus important… Le médecin a désormais plus de liberté pour évaluer la situation, un cas n’est pas un autre.".

Au fil du temps, le Covid est devenu une infection respiratoire presque comme les autres, résume le président de la SSMG. "À l’instar de la grippe, il présente une gamme de symptômes assez variables. Isolement ou pas ? On s’adapte en fonction du profil du patient, des facteurs de risque et de l’évolution de la maladie. Un certificat médical pour coronavirus n’est plus inscrit dans le marbre…"