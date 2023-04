Catarina Letor quitte LN24

À nos confrères de SudInfo, la journaliste a confié vouloir “tourner la page”, après quatre années de présence sur la chaîne. Elle est notamment revenue sur son investissement qui, selon elle, n’a pas été assez valorisé. “Vous savez, un projet comme LN24, cela impose beaucoup de contraintes. Cela reste une start-up. C’est un projet que j’ai porté pendant longtemps. Je me sentais ambassadrice : j’ai eu plusieurs émissions, le matin, le midi, le soir… J’ai tout accepté en termes d’horaires. J’y ai mis beaucoup d’énergie, et in fine, je trouve que le “merci” est un peu maladroit”, a-t-elle précisé auprès de SudInfo.

La journaliste assure ne pas partir en colère. “C’est un média qui a le mérite d’avoir essayé et d’être toujours sur pied”, avant de continuer : “J’ai l’impression que le média n’a plus besoin de moi comme je n’ai plus besoin de lui”.

Le départ de Catarina Letor devrait être effectif le 15 mai prochain, après sa dernière émission.