Pour éviter les accidents, une formation sécurité est désormais obligatoire pour tous les travailleurs de la construction

" Notre organisation a toujours plaidé en faveur de cette mesure, car toute personne active sur un chantier se doit de connaître les règles de base en matière de sécurité et les appliquer, explique le CEO d’Embuild, Niko Demeester. Le nombre d’accidents de travail dans la construction a déjà diminué de 14% au cours des cinq dernières années, mais nous devons faire encore mieux. D’où l’importance de cette formation obligatoire."

8 heures de formation

Tous les travailleurs actifs sur les chantiers ne devront cependant pas suivre cette formation puisqu’elle ne concerne pas les personnes qui ont travaillé dans ce secteur pendant au moins cinq ans au cours des dix dernières années. Les travailleurs qui ont déjà suivi une formation de base VCA (Formation Sécurité de base non obligatoire mais proposée par certaines entreprises) sont également dispensés. À noter aussi que les travailleurs détachés et les indépendants peuvent déroger à cette obligation s’ils peuvent démontrer qu’ils satisfont déjà à des exigences comparables en matière de formation de base à la sécurité dans un autre État membre de l’Union européenne

D’une durée de 8 heures à valider dans le mois qui suit le début de l’emploi, cette formation concerne des principes de base: avoir une connaissance de base du rôle et des tâches dans les chantiers temporaires ou mobiles ; application de mesures de prévention ; compréhension et une application d’un comportement sûr et sain sur un chantier ; etc. Des règles plus spécifiques peuvent toutefois être fixées dans les commissions paritaires.

En cas de manquement à ces règles, l’Inspection du bien-être au travail pourra infliger des sanctions (rapport officiel et amendes). Durant la première année, suivant l’introduction de l’Arrêté royal, l’Inspection agira principalement en tant que "coach", précise toutefois Embuild.