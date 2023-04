Le temps libre malmené? La fronde du secteur de l’enfance

Il y a deux ans, ce grand chantier avait pourtant bien commencé. La ministre avait alors décidé de réunir les professionnels du secteur afin de co-construire une vision d’avenir pour l’Accueil temps libre.

L’ATL est aujourd’hui organisé en trois sous-secteurs, avec trois décrets différents. Citons les centres de vacances - qui comprennent les plaines (accueil non résidentiel) et les séjours et camps de vacances (accueil résidentiel)-, les écoles de devoirs et l’accueil extrascolaire qui se tient avant et après l’école. De trois décrets distincts, l’idée était de ramener ces sous-secteurs au sein d’un décret unique, tout en préservant les spécificités de ces différents temps de vie.

"Quarante et une réunions plus tard, nous faisons le constat que, dans la note d’orientation de l’avant-projet de décret qui nous a été présentée, nous cherchons toujours les points d’attention, les recommandations et les divers éléments constructifs apportés lors de ces nombreuses réunions, alertent près de 40 associations et fédérations de l’Accueil temps libre, dans une carte blanche. Pourquoi prendre tout ce temps de “ concertation ” pour, en parallèle, rédiger un avant-projet de décret sans prise en compte des contenus développés dans ces réunions ?"

Un recentrage sur l’école

Les critiques à l’égard de cette note d’orientation évoquent d’abord un recentrage du temps de l’enfant au départ de et dans l’école. Les signataires de cette carte blanche estiment que l’école devient, avec cette réforme, le point central de l’Accueil temps libre. "Je dirais que c’est sans doute le point de crispation principal, avance Cécile Van Honsté, directrice de la File (Fédération des initiatives locales pour l’enfance). Cela signifie entre autres que tout opérateur de l’accueil extrascolaire devra nécessairement être conventionné avec une école et avoir un ancrage local. À cet égard, on constate aussi qu’il y a moins de balises sur la notion de temps libre, qui est aujourd’hui présente dans notre secteur, et qui indique que les enfants ont besoin de temps pour s’amuser, décharger des émotions, etc." Cécile Van Honsté a le sentiment que cette notion de temps libre est absente de la proposition de la ministre Linard. "Avec très peu de balises comme c’est le cas ici, une ville ou une commune qui juge qu’il y a beaucoup d’échecs chez les enfants pourrait instaurer du “ drill CEB ” par exemple. Avec la note de la ministre, ce “ drill CEB ” pourrait être reconnu comme de l’accueil extrascolaire. Mais ce n’est évidemment pas du temps libre! On reste dans le scolaire alors que ce que l’on veut, c’est une bulle d’air."

Structures en péril

La Fédération des écoles de devoirs ne dit pas autre chose. Cette note d’orientation fait même craindre la disparition de ce type de structure, à moyen terme. "Si on lit la note de la ministre, toutes les missions des écoles de devoirs disparaissent pour arriver à des missions identiques à tout le secteur ATL, réagit Christian Dengis, porte-parole de la Fédération. Ce n’est pas qu’une question de dénomination, on vide les écoles de devoirs de leur substance." Le risque est également que cet accueil se fasse désormais dans les murs de l’école, là où les écoles de devoirs accompagnent, dans des locaux spécifiques, un public vulnérable qui souffre de phobie scolaire. "Nous sommes face à un public qui a des besoins spécifiques. Les familles ne peuvent pas suivre leurs enfants à l’école! Et puis, ces enfants n’ont généralement pas accès à certaines activités culturelles, comme le théâtre ou le cinéma notamment. Ce que leur permet aussi les écoles de devoirs, car cela fait partie des apprentissages."

"Dire notre désaccord"

Le secteur pointe encore un manque de refinancement, alors que le personnel de l’accueil extrascolaire (NDLR : les "garderies") "nécessiterait notamment d’être mieux formé, relève Cécile Van Honsté. Il faudrait aussi qu’il y ait davantage de personnel. Aujourd’hui, les niveaux d’encadrement sont très bas."

L’avenir des centres de vacances en résidentiel est également incertain, car absent de la note d’orientation. "Les plaines de vacances, donc le non résidentiel, sera dans le décret ATL, et donc scindé des séjours résidentiels. Et ce alors qu’ils faisaient partie du même décret jusqu’à présent. Cela n’a pas de sens, et c’est inquiétant !" lance Claude-Étienne Scoriels, directeur de l’ASBL Nature et Loisirs.

S’ils s’opposent à la note d’orientation qui reste selon eux assez floue, les acteurs du secteur souhaitent désormais reprendre de véritables concertations, sans être mis sous la pression d’un agenda politique. "Je pense que la ministre voulait sa réforme avant la fin de la législature. Elle ne s’attendait sans doute pas à une telle fronde…", observe Christian Dengis.

Les réunions doivent néanmoins reprendre après les vacances de printemps, pour mener à une présentation de l’avant-projet de décret, en première lecture, à la mi-mai. "Nous sommes clairement déçus de cette note, qui ne nous permet pas d’envisager l’avenir sereinement, confirme Denis Toune, secrétaire général de la Fédération nationale des Patros. Les réunions vont en effet s’enchaîner tous les mardis jusqu’en juillet. Nous nous y rendrons, au moins pour dire que nous sommes en désaccord avec ce projet..."