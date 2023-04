L'ambassadeur de Chine en Belgique: "On ne m'a jamais montré la moindre preuve d'espionnage"

Invité de la matinale sur LN24 et LN Radio, l'ambassadeur de Chine a tout d'abord rappelé la position de la Chine après les propos polémiques de l'ambassadeur de la Chine en France qui a nié la souveraineté des pays issus de l’Union soviétique et a questionné l’appartenance de la Crimée à l’Ukraine. "La position de la Chine reste inchangée sur cette question (...) et est déjà très claire", a rapidement balayé l'ambassadeur. "La Chine respecte la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale de tous les pays".