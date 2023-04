Gros coup de com’ iranien pour faire monter les enchères autour de la libération d’Olivier Vandecasteele

Jamais peut-être la libération de l’humanitaire belge Oliver Vandecasteele, retenu prisonnier des geôles iraniennes depuis plus d’un an, n’a paru aussi proche que ce mercredi matin, après que l’Iran a annoncé la proche libération d’Assadolah Assadi, ce "diplomate" jugé coupable de terrorisme et condamné à 20 ans de prison en Belgique.