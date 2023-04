Les ministres wallons de l’Environnement et de l’Agriculture ont défini une stratégie de gestion globale à long terme, qui démarre dès ce printemps 2023, avec un budget total de 267 000 €. " Nous avons travaillé avec le centre apicole de recherche et information (CARI) et le centre wallon de recherches agronomiques ( CRA-W), explique le ministre de l’Agriculture, Willy Borsu. La destruction des nids et l’information des apiculteurs existaient déjà chez nous, mais face à l’évolution importante de la présence des frelons asiatiques sur le territoire wallon, il fallait une réaction structurée, mobilisant toutes les ressources pour en réduire le nombre."

Ça commence dès ce printemps

Les formations certifiantes pour les neutraliseurs de nid ont déjà commencé au CRA-W, à destination des associations d’apiculteurs, des communes, des provinces, des pompiers, et il est encore possible de s’inscrire aux formations du mois de mai. La liste d’opérateurs formés par le CRA-W sera ensuite disponible sur le www.biodiversité.be.

Le centre apicole de recherche et information va mettre en place un achat groupé de matériel de protection pour diminuer le coût d’investissement des apiculteurs. Ce marché sera élargi aux apiculteurs qui ne sont pas membres du CARI.

Le CRA-W est aussi renforcé: deux personnes seront affectées plus particulièrement au frelon asiatique. Non seulement pour faire émerger le piégeage au printemps et en arrière-saison, mais aussi pour travailler sur les solutions de protection les mieux adaptées à nos conditions wallonnes.

Quels pièges contre les frelons ?

On a tous vu des frelons dans les traditionnels pièges à noyade lors des barbecues d’été. Mais ce type de piège peut avoir des conséquences néfastes significatives sur la biodiversité, capturant de nombreux pollinisateurs comme les reines de bourdons indigènes et d’autres insectes utiles.

Pour une lutte structurée, le CRA-W recommande les pièges nasses avec un appât non accessible directement, et de relever les pièges et libérer les insectes non ciblés. Des journées de démonstration d’installation de pièges et de protections vont être organisées dans des ruchers écoles (dans le cadre de Bee Wallonie).

"Dans un premier temps, nous communiquons vers les apiculteurs, puis nous allons sensibiliser les villes et communes, qui sont l’interlocuteur numéro 1 pour les Wallons" dit le ministre Borsu.

Il a par ailleurs déjà prévu de mettre en avant le thème du frelon lors de la foire agricole de Libramont en juillet.