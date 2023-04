Cité dans un potentiel scandale financier à un million d’euros, Kev Adams réagit

Contacté par Mediapart, Kev Adams aurait refusé de s’expliquer. Il a toutefois réagi sur les réseaux sociaux ce lundi. Dans un message Twitter, l'humoriste a voulu mettre les choses au clair.

"Contrairement à ce que certains articles font croire, je ne suis pas le cerveau d'une opération ou d'une arnaque quelconque. J'ai juste accepté de prêter ma voix à un film d'animation. Aujourd'hui, je me retrouve au cœur d'une polémique qui remet en cause mon intégrité et mon honnêteté vis-à-vis du public", écrit-il.

Dans son article, Mediapart rappelait que l’humoriste a participé activement, via Instagram, à une levée de fonds en mai 2022. Objectif : récolter 60 millions d’euros afin de réaliser un long-métrage qui doit réunir Gérard Darmon, Éric Judor ou encore… Gims.

Mais un an après la levée de fonds, toujours rien ! Alors que Kev Adams et son collaborateur - « un homme d’affaires fan de cryptomonnaies et de poker » - avaient notamment promis aux investisseurs d’apparaître au générique et… de toucher 80% des profits du film, il s’avère que le projet est au point mort. D’après Mediapart, l’argent récolté aurait transité par une société opaque de Dubaï avant de s’envoler lors du crash des cryptomonnaies.