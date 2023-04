Baromètre de la Philanthropie: moins de Belges ont fait des dons en 2022

En 2022, 56% des Belges ont fait un don à une organisation caritative. Ils étaient 63% en 2019. Une baisse significative, selon l’enquête Ipsos réalisée en janvier 2023 auprès de 1000 Belges, pour le compte de la Fondation Roi Baudouin.

"Le climat économique pèse sur les dons. Par ailleurs, la guerre en Ukraine et la crise énergétique ont un impact sur les comportements de dons", note la Fondation Roi Baudouin. Ainsi, les 3/4 des donateurs ayant fait moins de dons que l’année précédente ont indiqué que cela était dû à la crise et à l’inflation élevée.

250 euros

Et ce serait les petits donateurs qui abandonnent davantage. Ainsi, près de 60% des Belges ayant fait un don en 2022 ont donné un montant total allant jusqu’à 250 €. Le don moyen des répondants de l’enquête s’établissait d’ailleurs à 250 €.

En revanche, par rapport à 2019, le pourcentage des plus petits dons a diminué. La part des dons de moins de 50 euros est ainsi passée de 22% en 2019 à 16% en 2022. Le Baromètre y fait un lien avec les conditions économiques.

En parallèle, la confiance des consommateurs a elle aussi fortement baissé en 2022, selon le Baromètre.

Solidarité pendant le Covid

Et pourtant, en 2020 et 2021, durant la crise du Covid et les inondations, les Belges ont fait preuve d’une "solidarité remarquable", peut-on lire dans le Baromètre qui se base là sur des données objectives de la Banque nationale, du SPF Économie, du SPF Finances, etc. Si le groupe des donateurs a diminué entre 2016 et 2018, il est resté stable en 2020. Et le don moyen a connu une évolution très positive au fil des années.

En 2021, les revenus des institutions sans but lucratif en Belgique se sont ainsi stabilisés à un niveau élevé. Ce sont surtout les revenus provenant des legs qui ont bondi en 2021. Le nombre d’attestations fiscales de Belges ayant fait des dons a d’ailleurs culminé en 2020 – notamment en raison de l’augmentation temporaire de la déductibilité fiscale – et le montant moyen par attestation a vraiment augmenté en 2021.

Et l’avenir de la philanthropie ?

L’avenir de la philanthropie est perçu de manière moins positive, selon le Baromètre. Un Belge sur deux est convaincu qu’il y aura encore moins de dons en 2023. Si 6 donateurs belges sur 10 s’attendent à donner autant en 2023 que l’année précédente, "nous constatons néanmoins une baisse significative de la proportion de ceux qui s’attendent à donner plus. Quant à ceux qui s’attendent à donner moins, ils enregistrent une augmentation significative", indique le Baromètre.

Toutefois, les 18-34 ans sont plus susceptibles de donner davantage en 2023 que les autres tranches d’âge, essentiellement par rapport aux 55 ans et plus. Les jeunes générations se montrent d’ailleurs particulièrement convaincues que "les dons contribuent à un monde meilleur".

Enfin, 8 Belges sur 10 continuent de considérer la philanthropie comme importante et 70% estiment même que la crise et l’inflation élevée ont renforcé l’importance de celle-ci. Cependant, 6 personnes sur 10 pensent que le monde politique "n’agit pas assez en faveur des grandes causes" et que les entreprises devraient jouer un rôle dans ce domaine. La Fondation Roi Baudouin note néanmoins un intérêt croissant des entreprises pour la philanthropie.