Hadja Lahbib en mission diplomatique européenne en Tunisie du 9 au 11 mai

À cet égard, l’Union a annoncé une mission civile dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune. La Moldavie devrait donc être épaulée en matière de gestion de crise, menaces hybride, cyber-sécurité et lutte contre la manipulation et l’ingérence de l’information étrangère.

Entre autres points chauds évoqués ce lundi, la situation en Israël et en Palestine, mais aussi la Tunisie, où le régime de plus en plus autocratique du président Saïed inquiète les autorités européennes. À cet égard, le chef de la diplomatie Josep Borrell avait annoncé, voilà plus d’un mois, une mission européenne en Tunisie, menée par Hadja Lahbib et son homologue portugais Joao Cravinho. Après quelques atermoiements, celle-ci aura bien lieu du 9 au 11 mai prochain. Les deux ministres y représenteront Josep Borrell et délivreront un rapport sur la situation à leur retour.