Des experts réclament un plan de vaccination pour les seniors

La couverture est nettement meilleure pour la grippe avec un taux de vaccination de 70%. Mais en vaccinant davantage, on réduirait le nombre de décès: plus de 90% des décès dus à la grippe concernent des personnes de 65 ans ou plus.

La Société belge de gériatrie et de gérontologie (SBGG) ainsi que le conseil de vaccination des adultes (Adult Immunisation Board – AIB) profitent de la semaine européenne de la vaccination (du 24 au 30 avril) pour appeler le gouvernement à l’action. "Il existe actuellement plusieurs vaccins protégeant les personnes âgées contre diverses maladies telles que la grippe, le pneumocoque, le Covid-19, le zona… Incluons tous ces vaccins dans un plan complet pour les générations plus âgées en Europe […], afin d’augmenter la couverture vaccinale parmi elles ", préconise le Pr Pierre Van Damme, virologue et co-président de l’AiB.

Investir dans le bien vieillir

En vaccinant davantage les aînés, il ne s’agit pas seulement de limiter le nombre d’hospitalisations ou de décès mais également de les aider à maintenir leur santé et leur bien-être, bref à bien vieillir. "Au plus vous avancez en âge, au plus le risque de fragilités augmente, explique le Pr Nicolas Berg, gériatre et co-président de la SBGG. Une infection peut avoir des conséquences plus ou moins lourdes. Être immobilisé pendant un certain temps ou bien présenter des épisodes de confusion laissent souvent des séquelles, les personnes ne récupérant pas toujours leur état antérieur".

En diminuant le risque d’infection mais aussi celui de certaines pathologies (maladies cardio-vasculaires, AVC…), la vaccination contribue à retarder l’apparition de fragilités au même titre qu’une bonne alimentation et la pratique d’un peu d’exercice. "À tout âge, il faut continuer à être préventif", rappelle le Pr Nicolas Berg.

Et il y a urgence d’investir dans ce type de prévention: en 2070, les 67 ans et plus représenteront 39% de la population belge, selon les projections de StatBel, contre 19% aujourd’hui. "Avec un nombre croissant de personnes âgées vivant plus longtemps, il y a un besoin croissant de soins de santé préventifs y compris la prévention des infections par la vaccination", ont déclaré des représentants de la SBGG et de l’AiB.

L’exemple du Covid

Comment élargir la couverture vaccinale des seniors ? Le Pr Pierre Van Damme évoque la stratégie mise en place pour le Covid. La gratuité des vaccins (ils sont payants après 18 ans) expliquerait en partie selon lui la couverture vaccinale globale de 60% chez les plus de 65 ans contre 80% pour le Covid-19, première et deuxième doses de rappel incluses. "Une bonne campagne de communication et des vaccins gratuits ont donc une influence sur l’attitude vaccinale des adultes en général", constate-t-il.

Pour augmenter le taux de vaccination des seniors, le Pr Nicolas Berg rappelle qu’il faut également convaincre le patient des bénéfices des vaccins, sensibiliser les médecins généralistes et faciliter l’accès à la vaccination, "peut-être en permettant aux pharmaciens d’administrer d’autres vaccins que celui contre le Covid-19 ".