Comment savoir si des sites de vente sont fiables ?

Il n’y a pas d’outil européen pour détecter les sites frauduleux. Le SPF Économie recommande de se faire une idée de la fiabilité du site internet en tapant le nom du site dans votre moteur de recherche (éventuellement avec des termes comme "escroqueries", "avis client", "satisfaction", etc.), vous trouverez les expériences d’autres consommateurs. Si vous remarquez qu’un produit n’a quasiment que des avis positifs, ou très similaires, il vaut mieux faire preuve de vigilance, car ils peuvent avoir été falsifiés. Un petit test effectué avec feet-soles.com, offre un résultat plutôt négatif: " Ce site a tous les ingrédients d’un faux site. Le courrier électronique n’existe pas, Facebook n’est pas non plus digne d’intérêt, Après avoir cliqué sur les icônes, tout est lié à la page principale. Le numéro a un indicatif régional turc. Mais l’adresse et le siège social de FEET SPORT sont dans un tout autre état ", dit le site de consommateurs francevérif.fr, tandis que scamdoc.com lui accorde un indice de confiance modéré (score de 45%).