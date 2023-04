Explosions, raids aériens et tirs n’ont pas cessé à Khartoum et dans d’autres villes, mais les capitales étrangères sont parvenues à négocier des passages avec les deux belligérants: l’armée du général Abdel Fattah al-Burhane, dirigeant de facto du Soudan, et son adjoint devenu rival, le général Mohamed Hamdane Daglo, qui commande les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR).

Il a fallu "profiter d’une petite fenêtre d’opportunité", explique un porte-parole du gouvernement britannique.

Selon lui, "avec des combats intenses à Khartoum et la fermeture du principal aéroport", théâtre de combats dès le premier jour des hostilités, le 15 avril, "une évacuation temporaire plus large était impossible".

État de siège

Jusqu’ici, plus de 1 000 ressortissants de l’UE ont malgré tout été évacués, a indiqué le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell. Parmi les évacués, on trouve des Belges, mais la plupart des ressortissants se trouvant au Soudan (une trentaine) "n’ont pas émis le désir de partir", a indiqué la ministre des Affaires Étrangères, Hadja Lahbib. "Nous avons pu évacuer huit Belges et leurs ayants droit", a complété la ministre, précisant également que le Belge Wim Fransen, chef de la mission humanitaire de l’UE blessé la semaine dernière, fait bien partie des évacués.

Sur place, la situation est toujours chaotique. Un Libanais, prêt à embarquer pour l’Arabie saoudite à Port-Soudan, à 850 km à l’est de Khartoum, raconte à l’AFP être parti avec "un tee-shirt et un pyjama". "C’est tout ce qui me reste après 17 ans" au Soudan, se lamente-t-il.

À Khartoum, "on était en état de siège, comme dans un thriller", confie-t-il, alors que l’eau courante et l’électricité sont coupées depuis plusieurs jours, le réseau téléphonique fortement dégradé et que les pénuries de nourriture s’installent.

"On redoutait de tomber malades ou d’être blessés dans les frappes", poursuit-il au milieu d’un groupe de familles évacuées, portant valises et sac à dos d’enfants.

La plupart des étrangers évacués sont des membres du personnel diplomatique. De nombreux ressortissants attendent, eux, toujours une place dans les longs convois de voitures blanches ou les bus qui partent en continu de Khartoum.

Craintes humanitaires

Si de nombreux étrangers sont partis, qu’adviendra-t-il des Soudanais, se demandent experts et humanitaires. Dans un pays où l’inflation est déjà à trois chiffres en temps normal, le kilo de riz ou le litre d’essence s’échangent désormais à prix d’or.

Or, le carburant est la clé pour s’échapper: il en faut beaucoup pour rejoindre l’Égypte voisine, à 1 000 km au nord. Ou encore pour rallier Port-Soudan et espérer monter dans un bateau, comme l’ont fait les premiers évacués du pays, les Saoudiens.

Les violences, principalement à Khartoum et au Darfour, dans l’ouest, ont fait selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS) plus de 420 morts et 3 700 blessés.