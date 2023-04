"Trentenaires", nouvelle série générationnelle à voir dès ce dimanche 23 avril sur Tipik

Cette fois, pas question de meurtre dans les forêts d’Ardenne ou de thriller politico-judiciaire dans les rues de Bruxelles. Trentenaires se déroule à Charleroi et met en scène – comme son nom l’indique – une série de jeunes trentenaires (Alessandra, Vince et Sophie, Luca, Max, Sarah, Karim, Malik…) dans leur vie quotidienne. Les personnages sont infirmier, institutrice, gérant de bar, référente PMS, cadre, comptable, photographe, prof d’escalade… Ils sont hétéros et homos, en couple ou célibataires, ils sont belgo-italiens, belgo-marocains, belgo-congolais… Bref, une grande diversité de classe, d’origine, de genre ou d’attirance. Ils partagent tout depuis des années: les premiers émois, les grandes promesses mais aussi les premiers deuils.

"Ce n’est pas un Friends ou un Plus belle la vie, complète Marc Janssen, le boss de la fiction à la RTBF. Il n’y a pas de meurtre ou de père caché non plus… Enfin, pas encore (sourire). Mais il y a des secrets…"

Il s’agit de l’adaptation francophone de la série flamande De Dertigers, qui connaît un grand succès en Flandre sur la plateforme VRT Max.

"Nous sommes très attentifs à ce qui se fait en Flandre, poursuit Marc Janssen. Leur paysage audiovisuel est très inspirant, notamment en matière de fiction. Lorsque j’ai découvert De Dertigers, j’ai regardé un épisode, puis un second, puis un troisième… C’est le genre de série qui rend accro. On a donc décidé de se lancer dans une adaptation, chose qu’on ne fait jamais. Mais nous sommes ici dans un format de production auquel on aimerait arriver un jour pour d’autres fictions, à savoir des épisodes de 25-26 minutes, ce qui permet de réaliser une nouvelle saison chaque année." La deuxième saison est d’ailleurs déjà en cours d’écriture.

Pas dans les clichés wallons

C’est Joachim Weissmann qui a été chargé de réaliser cette première saison, entièrement tournée à Charleroi, sur base d’un scénario adapté par Camillle Didion et Maxime Pasque.

"Le défi a été de magnifier la ville, tout en restant réaliste, commente le réalisateur. Il ne fallait surtout pas arriver dans les clichés wallons. C’est pour ça que nous avons un casting authentique et large (NDLR: il y a eu 850 postulants !). S’ils ne sont pas tous originaires de Charleroi, ils viennent quasi tous de Wallonie. On a d’ailleurs essayé de garder les accents, même si cela a été compliqué."

Par rapport à De Dertigers Trentenaires présente plusieurs différences. "Pour les personnages, on a gardé les professions, mais on a fait évoluer les caractères, pour accélérer le rythme, continue Joachim Weissmann. Au niveau culturel, la musique a aussi un rôle dans la série. Mais en Wallonie, on n’écoute pas la même chose qu’en Flandre. Dans Dertigers, il y a beaucoup de morceaux des années 90 mais j’ai voulu m’en démarquer, car on forge plutôt sa culture musicale à l’adolescence et après. Les musiques sont donc plus contemporaines, avec comme générique un morceau de Rori." Quant au fitness, très présent dans la série originale, il a été remplacé par… une salle d’escalade.

Avec cette série générationnelle, la RTBF espère toucher un public de jeunes trentenaires qui ne regarde plus la télé linéaire. Un gros pari.

"Trentenaires", 24 épisodes de 25 minutes. Diffusion dès ce dimanche 23/04, à raison de 4 épisodes par soirée. Nombreuses rediffusions du lundi au jeudi à 18h et le vendredi à 16 h. Intégralité disponible sur Auvio dès ce 23/04.