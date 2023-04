Quand le genou des ados sportifs trinque

Parmi les jeunes qui pratiquent un sport à un très haut niveau, près d’un ado sur deux serait concerné, estime le professeur Pierre-Louis Docquier, chirurgien orthopédiste pédiatrique aux cliniques universitaires Saint-Luc.

"Cette maladie fait partie de la famille des ostéochondroses, c’est une inflammation du cartilage de croissance au niveau de la zone du tibia où vient se rattacher le tendon rotulien qui va de la rotule au tibia, précise le chef de clinique. Quand on pratique un sport, on tire sur les tendons au niveau de l’insertion avec l’os. Chez l’enfant, le tendon ne s’attache pas sur l’os mais sur une structure en cartilage moins solide. Quand il y a trop de sollicitations – c’est le cas chez les enfants qui ont deux entraînements par semaine et un match le week-end -, cela peut provoquer des micro-lésions aux genoux. Comme elles n’ont pas le temps de se réparer entre chaque période d’efforts, l’inflammation s’installe…"

Douleur chronique

La maladie d’Osgood-Schlatter se manifeste par un gonflement au niveau de la petite bosse située en dessous de la rotule. Dans un premier temps, la douleur ne survient que lorsque l’ado fait du sport mais elle peut rapidement devenir chronique.

Un seul genou peut-être atteint ou bien les deux, c’est très variable. Tout comme la notion de sport intense: "Certains vont faire 12 heures de sport par semaine et n’auront rien, d’autres vont développer cette maladie avec 2 heures de sport par semaine", nuance le Pr Docquier.

Le seul traitement efficace est le repos, six mois de mise au vert pour une guérison totale. "Difficile à mettre en pratique car ils jouent quand même au foot dans la cour de récréation. Alors on préconise plutôt une diminution de l’activité sportive même si on sait qu’on ne va pas ainsi vers la guérison mais plutôt vers une alternance de périodes d’amélioration et de périodes de douleur".

Et la kiné ? "Elle peut aider mais ne remplace pas la diminution ou l’arrêt du sport."

Bonne nouvelle, ce syndrome inflammatoire disparaît à la fin de la croissance du genou (13,5 ans chez les filles et 15,5 ans chez les garçons). Il reste parfois à l’âge adulte une bosse plus saillante sous la rotule après une inflammation chronique qui a fait gonfler la tubérosité tibiale (voir infographie). La forme chronique du syndrome d’Osgood-Schlatter peut entraîner la formation de calcifications au niveau du canal rotulien. "Comme la douleur persiste à l’âge adulte, il est parfois nécessaire d’opérer pour enlever ces calcifications".

Les ados kamikazes qui continuent à pratiquer leur sport envers et contre tout, à coup d’anti-inflammatoires, peuvent être victimes d’un arrachement du tendon, "une sorte de fracture qui arrache l’insertion osseuse du tendon rotulien. Chaque année, on voit deux ou trois patients que l’on doit opérer. Le sport est une bonne chose pour les enfants mais pas si cela les rend malades ", conclut le Pr Docquier.