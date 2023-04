Fedasil: "La crise de l’accueil n’est pas terminée"

"Trois mille, c’est donc une estimation maximale des personnes, qui ne sont pas toutes"à la rue". Dire qu’elles le sont toutes n’est pas correct car plusieurs centaines sont hébergées par la Région bruxelloise dans le cadre d’une convention qui finance 1.200 et bientôt 1.500 places"‘, poursuit Fanny François.

Elle admet qu’il faudra plus de places mais que cela dépendra aussi de "l’impact des autres mesures". "Si cela ne fonctionne pas, il faudra créer des places éternellement. Ça ne va pas. Il faudra donc plus de départs des centres et travailler sur la durée de la procédure", explique la cheffe de Fedasil.