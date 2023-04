Visites repoussées, espoirs déçus et réunions discrètes : l’UE paralysée face à la crise tunisienne

Depuis, rien, ou presque ; ni Lahbib, ni Cravinho n’ont fait le déplacement, mais "les préparations pour la mission sont en cours", répondent les services diplomatiques européens, sans préciser de date exacte.

Entre-temps, le président Tunisien Kaïs Saied a fait arrêter son principal opposant politique, le chef du parti islamiste Ennahda, Rached Ghannouchi, point d’orgue d’une série d’arrestations arbitraires entamées en février dernier.

Discrétion

En façade, l’exécutif européen s’est montré plutôt discret sur cette énième lacération de l’État de droit par le président Saied, qui a déjà mis la Justice au pas et fait modifier la constitution pour s’attribuer les (quasi) pleins pouvoirs - sans parler de ses déclarations incendiaires à l’égard des migrants et autres "ennemis intérieurs", qui ne lui laisseraient d’autre choix que de mener une "guerre de libération nationale".

Hormis une déclaration timide des services diplomatiques européens s’inquiétant des arrestations arbitraires et des droits de la défense de Rached Ghannouchi, aucune condamnation ferme du travail de sape de la démocratie effectué par le président Saïed depuis son accession au pouvoir en 2019 ne s’est fait entendre jusqu’ici.

En coulisse, la crise démocratique tunisienne est, toutefois, prise au sérieux. Cette semaine, le dossier s’est discrètement glissé à l’agenda de la Commission européenne, sous l’égide de sa présidente Ursula Von der Leyen et de Josep Borrell. Lequel pourrait d’ailleurs se rendre lui-même en Tunisie, d’après certaines sources européennes.

C’est que la Commission a de quoi demander quelques explications à Kaïs Saïed. En novembre dernier, ce dernier avait en effet reçu le monsieur Justice de la Commission, Didier Reynders. En pleine crise économique, le Commissaire belge était venu assurer le Président Saïed du "soutien de l’Union européenne au peuple tunisien", tout en rappelant l’importance de "la séparation des pouvoirs, l’indépendance de la justice et le respect pour les droits humains."

Gérer les migrants

Au cours d’une longue discussion, le président tunisien a assuré au Commissaire que la Tunisie avait besoin d’une "période de transition" pour faire passer ses réformes, notamment en matière de Justice, relate le Commissaire, qui se souvient d’un homme affable, au ton très pédagogique - relique de son passé de professeur constitutionnaliste. Quelques semaines plus tard, "c’est l’inverse de ce qui était attendu qui s’est produit", admet aujourd’hui Didier Reynders.

Le constat est d’autant plus dommageable que la Tunisie est un partenaire crucial de l’UE dans la région. "Sur le plan démocratique, c’est le berceau du printemps arabe", souligne M. Reynders, qui espérait sincèrement que l’Union puisse épauler la Tunisie en matière de réforme judiciaire - ce qui semble pour le moins compromis actuellement.

Mais c’est surtout sur le plan migratoire que la situation est embarrassante, l’UE subsidiant allègrement la politique tunisienne en la matière. Or celle-ci n’a plus grand-chose de commun avec les valeurs d’humanité prônées par l’exécutif européen. Conspués par Saïed, qui voit en eux une "entreprise criminelle ourdie à l’orée de ce siècle pour changer la composition démographique de la Tunisie", les migrants - en particulier subsahariens - sont désormais chassés des villes et ont de moins en moins d’endroits où se réfugier (photo). Si bien qu’une soixantaine d’ONG, y compris tunisiennes, demande à L’Union de cesser toute collaboration migratoire avec le pays, la Tunisie n’étant plus considérée comme un pays sûr.

Coopérer à tout prix

Pourtant l’Union semble décidée à coopérer coûte que coûte avec son proche voisin. Bien qu’elle se soit dite "alarmée" par les déclarations de Saïed à propos des migrants se trouvant sur le sol tunisien, la Commissaire européenne en charge des migrations, Yilva Johansson, exclut pour le moment toute rupture de coopération avec le pays. Le 15 mars, en séance plénière au Parlement européen, elle aussi avait annoncé une visite en Tunisie. Sans y donner suite jusqu’à maintenant.

Contexte économique explosifAprès les attaques visant les migrants en mars, la Banque mondiale a suspendu "jusqu’à nouvel ordre" son cadre de partenariat avec la Tunisie. Une tuile pour le pays, endetté à hauteur de 80% de son PIB. Avec le Fonds Monétaire international (FMI), cela coince aussi ; malgré un accord de principe pour un prêt de près de 2 milliards de dollars, le chèque n’est pas signé, Tunis refusant de restructurer (sur demande du fonds) les plus de 100 entreprises publiques lourdement endettées et à lever les subventions sur certains produits de base, craignant qu’une soudaine hausse des prix ne provoque des émeutes de la faim.

Sur le plan politique, après des législatives boudées par la population fin 2022, le président Saïed a limogé en début d’année quatre de ses ministres. Peu avant son arrestation en début de semaine, Rached Ghannouchi, leader du parti islamiste Ennahda, avait lui prévenu qu’une "marginalisation de l’islam politique" pourrait déclencher une "guerre civile"…

Tout cela ne décourage pas de nombreux touristes européens à se rendre sur place. Jeudi, des milliers d’entre eux débarquaient au port de La Goulette, à Tunis : la première croisière en provenance d’Europe avec plus de 6000 touristes à bord.