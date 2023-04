Piquets de grève interdits devant les magasins Delhaize : quel avenir pour l’action syndicale ?

"Le fait d’interdire tout rassemblement, tout piquet de grève devant les magasins, c’est priver les travailleurs de leur principal levier face à un employeur qui maintient son scénario de passage sous franchise. C’est une atteinte à un droit fondamental [...] Dans son jugement, le magistrat écrit que les intérêts de Delhaize l’emportent sur le droit de grève", réagit Jean-François Libotte, secrétaire permanent CNE.

Pas de débat contradictoire

Le syndicat conteste en réalité le principe d’une ordonnance rendue sur base d’une requête unilatérale. "Pour faire simple, l’employeur se rend seul devant le juge, et lui raconte sa version des faits. Le juge prend alors sa décision sans écouter la partie adverse, en l’occurrence les organisations syndicales [...] Or, le Comité européen des droits sociaux a déjà condamné la Belgique, en 2011, en raison de cette possibilité d’introduire une requête unilatérale."

"Cette condamnation n’est cependant pas contraignante", rappelle pour sa part Jean-François Neven, maître de conférences en droit social à l’ULB. Les entreprises ont donc parfaitement le droit de recourir à ces requêtes unilatérales. "Cela dit, l’argument qui peut être recevable, pour faire appel à la requête unilatérale, est l’impossibilité d’identifier les parties que l’on devrait mettre à la cause." Autrement dit, pour que la requête de Delhaize soit réellement justifiée, il faudrait que l’entreprise ignore l’identité de l’ensemble des participants au piquet de grève. Dans un tel contexte, le débat contradictoire ne pourrait, effectivement, pas avoir lieu. "Sauf que Delhaize sait pertinemment que certaines personnes seront actives dans le piquet de grève. Le contradictoire peut donc se faire avec ces personnes, au minimum, sans mettre tous les travailleurs à la cause. Delhaize connaît parfaitement les délégués syndicaux en charge de ces dossiers ! Avec un peu de bonne foi, le contradictoire était possible, au moins avec les représentants principaux!"

La règle générale, pas le rôle du juge

De manière générale, Jean-François Neven s’étonne de la décision prise par le tribunal de première instance de Bruxelles. "L’ordonnance va très loin car elle présume que les piquets de grève, sur l’ensemble de ces 40 lieux d’exploitation, ne seront pas pacifiques, et qu’ils vont nécessairement entraver toute activité. [...] C’est une décision très radicale, car le tribunal s’est prononcé sur de multiples endroits, à savoir le Brabant flamand, Bruxelles, et une partie de la province d’Anvers."

Le magistrat a, dans ce dossier, édicté une règle générale et abstraite, sans réelles preuves. La tenue de piquets de grève non pacifiques n’étant pas prouvée. "Or, le juge doit toujours se prononcer par rapport à des situations concrètes, qui ont été documentées. Il n’est pas là pour fixer des règles générales. Ça, c’est le rôle du législateur."

Quelle suite ?

Pour maintenir un rapport de force avec Delhaize, les syndicats sont désormais dans une situation inconfortable. Les voies judiciaires sont en effet peu nombreuses. Comme mentionné précédemment, la condamnation du Comité européen des droits sociaux n’est pas contraignante.

Après l’échec du recours devant le tribunal de première instance de Bruxelles, les représentants syndicaux ont encore la possibilité de faire appel. "Le problème de l’appel, c’est que la solution interviendra dans très longtemps, avertit le juriste. J e pense notamment à une tentative de franchise de la part de Carrefour, en 2008, qui concernait un magasin du Brabant wallon. L’arrêt de la cour d’appel est intervenu en 2018, soit 10 ans après les faits! Sur le plan des principes, l’arrêt donnait d’ailleurs totalement tort à Carrefour!"

Les syndicats ne sont pas dupes, et savent pertinemment que Delhaize introduira une nouvelle requête unilatérale pour interdire les piquets de grève, durant le mois de mai cette fois. "La difficulté, c’est qu’il y a peu de chance que le juge revoie sa décision, quelques jours plus tard… Même si ce n’est pas la même personne, on reste dans une émotion similaire."

Malgré ce contexte compliqué, la CSC et ses centrales restent mobilisées. Cette décision ne signe d’ailleurs pas la fin des actions des travailleurs. "Les magasins qui ont rouvert sont tenus par un ou deux gérants et des étudiants, détaille Jean-François Libotte. Le nombre de grévistes n’a pas diminué. On le voit, les travailleurs qui veulent continuer à faire grève et tenir un piquet le font, et prennent la décision d’eux-mêmes. Les actions vont perdurer, et nous les soutenons."