Le car-pass "oublié" par trop de vendeurs de voitures d’occasion

Initié en 2004 pour lutter contre les compteurs kilométriques trafiqués, et donc bien utile pour le consommateur, le car-cass s’est généralisé. Mais quelques vendeurs peu scrupuleux du secteur ne jouent pas le jeu. Ainsi, des contrôles menés l’an dernier par le SPF Économie ont mis en lumière que plus d’un quart parmi 299 vendeurs de véhicules d’occasion contrôlés (54 entreprises, soit 28%) n’avaient donné aucun car-pass lors du contrat de vente. Et plus de la moitié (111 entreprises, 57%) n’ont fourni aucun historique du véhicule, ce qui est pourtant obligatoire dès la mise en vente.

Un contrôle ciblé

Attention, 18 millions de kilomètres ont été enregistrés l’an dernier par l’ASBL Car-Pass, provenant de 13 579 sources différentes: garagistes, réparateurs, mais aussi centres de contrôle technique qui communiquent notamment les données kilométriques pour les ventes entre particuliers. Il convient donc de relativiser le nombre d’infractions dans ces 299 entreprises du secteur automobile. Ont été inspectées celles où l’on pouvait craindre des problèmes, le SPF s’appuyant notamment pour son contrôle annuel sur une liste fournie par l’ASBL Car-Pass. "Cela explique qu’il y en ait autant en infraction. C’est un contrôle ciblé, et pas aléatoire, et c’est bien ainsi parce que cela rend les contrôles plus efficaces.", relève Michel Peelman, le CEO de Car-Pass.

"Il ne faut pas faire croire que beaucoup de garages ne sont pas en ordre alors que c’est juste le contraire. Le système fonctionne bien, et il rend les voitures provenant de Belgique appréciées à l’étranger", souligne aussi Philip Rylant, porte-parole de la Fédération Traxio.

La situation s’améliore

Le SPF lui-même observe que la situation s’améliore. Le nombre d’infractions liées au car-pass est ainsi passé de 58,1% en 2019 à 46,7% en 2021 et à 42,1% en 2022. En outre, les infractions liées à la non-transmission des données à l’ASBL ont diminué de 26,7% en 2021 à 19,4% en 2022 et la qualité de ces données s’est améliorée, même si elles ne sont pas toujours communiquées à temps (au plus tard 5 jours après que le véhicule a quitté le garage).

Le service public fédéral relève aussi des améliorations dans d’autres points contrôlés, comme les prix qui sont indiqués plus correctement. Les infractions à ce sujet ont fortement diminué, passant de 33,2% en 2021 à 19% l’an dernier.

113 procès-verbaux

Néanmoins, lors de son inspection auprès des 299 entreprises ciblées, le SPF a donné pas moins de 379 avertissements et dressé 113 procès-verbaux. Dans plus de deux tiers des cas (134 entreprises, 69,4%), un ou plusieurs points du contrat de vente n’étaient pas en ordre. Un cinquième des vendeurs n’ont même pas rédigé de contrat !

Pour 44 entreprises (14,7%), le numéro de châssis, le kilométrage ou la date de celui-ci ne figuraient pas sur la facture. 6% des entreprises contrôlées ne respectaient pas la législation sur le blanchiment d’argent, qui limite les paiements en espèces. Et 131 entreprises baffouaient la législation relative au site internet ou aux médias sociaux.

Au total, une ou plusieurs infractions ont été constatées dans 252 cas. Ce qui représente quand même 8 entreprises sur 10 parmi celles qui ont été "ciblées".