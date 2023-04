En Belgique, les chasseurs injectent des dizaines de millions dans l’économie, selon une étude

Si le président des chasseurs reconnaît que cela "fausse un peu le chiffre moyen", ceux qui voient dans cette étude une arme dont ne manquera pas d’user le lobby de la chasse pointent une faiblesse statistique qui exagère le poids économique réel de la chasse.

S’il convient donc de prendre avec précaution les chiffres bruts, cette étude à l’initiative du Conseil International de la Chasse et de la Conservation du gibier, de l’ASBL wallonne du Royal Saint-Hubert Club de Belgique, de la Fédération des Chasseurs de Grand Gibier de Belgique et du Hubertus Vereniging Vlaanderen, montre toutefois que les chasseurs sont des acteurs économiques à part entière. Et, comme l’illustre l’infographie ci-dessous, la chasse pèse économiquement sur des secteurs variés.

En dehors des dépenses spécifiques à l’activité chasse proprement dite (37,8 millions par an pour les auxiliaires de chasse et 28 millions pour les locations du droit privé de chasse), le secteur de la restauration est celui qui tire le plus gros profit de la chasse, selon l’étude. Plus de 13 millions par an de dépenses annuelles liées à l’organisation de journées de chasse. Et ce montant ne tient pas compte des restaurations personnelles des chasseurs lors de leurs déplacements pour des parties de chasse. Par ailleurs, 50% des chasseurs dépenseraient entre 100 et 500 €/an dans des activités de loisirs et de tourisme directement liées à ses journées de chasse (activités culturelles, musées,…).

Mais, à l’inverse, l’interdiction d’accès à certains territoires pour cause de chasse n’éloigne-t-elle pas d’autres clients (promeneurs, vététistes,…) de l’horeca et autres activités économiques liées au tourisme ? L’évaluation de PwC estime au contraire (mais sans le chiffrer) que la chasse draine par effet de cascade d’autres types de touristes dans la région. "En période de chasse, les restaurants qui mettent du gibier à leur carte attirent ainsi de nombreux clients", donne en exemple Benoît Petit.

Du côté des caisses où les chasseurs font aussi rentrer pas mal d’argent, l’évaluation pointe aussi le secteur du "transport". Entendez par là l’achat de véhicules et le carburant pour une moyenne de 4 351 euros/an. Enfin, et c’est plutôt logique, le 3e poste le plus dépensier est celui de l’armement et des munitions: 16% des dépenses personnelles du chasseur, soit 2 771 euros/an. Au total (et sans compter les frais liés aux participations de chasse et les revenus pour les pouvoirs publics), les dépenses personnelles des chasseurs belges pèseraient 233 millions d’euros par an.