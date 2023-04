"16 000 euros/an dépensés par chasseur est-ce bien réaliste ?"

Le collectif "Stop aux dérives de la chasse" (WWF, LRBPO, les Scouts, Natagora, la Fédération Francophone Belge de Cyclotourisme, etc.) a la truffe aussi fine qu’un chien d’arrêt. Dès avant la publication de l’étude, il a déniché les résultats de l’étude dont les données brutes de PwC sont étonnamment accessibles sur le web . Et il a réagi par communiqué. Outre les dépenses des chasseurs, note le Collectif, un vrai bilan économique devrait également prendre en compte son " coût d’opportunité ". À savoir, par exemple " ce que la Wallonie perd en activité alternative du fait de la chasse, les coûts de moyen et long terme en termes d’atteintes à la nature par les pratiques de la chasse. Il ne faut pas négliger non plus le coût non-économique de la chasse lorsqu’elle inflige à la faune sauvage des souffrances inutiles qui sont contraires au bien-être animal… "