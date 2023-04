Le débrief du jour : Restructuration chez Dreamland/Dreambaby | Fin du supplément de pension des députés | Pogacar s’impose à la Flèche wallonne

Le Bureau de la Chambre et l’asbl “caisse de pensions des députés” ont approuvé mercredi la proposition de la présidente Eliane Tillieux de limiter la pension des députés au plafond Wijninckx.

2. Colruyt va fermer 6 magasins Dreamland et Dreambaby : 192 emplois menacés

Le groupe Colruyt annonce ce mercredi 19 avril 2023 une restructuration de ses deux chaînes Dreamland et Dreambaby. Six magasins (un Dreamland et cinq Dreambaby) pourraient fermer tandis que 192 emplois sont menacés.

3. Le Parlement wallon rend hommage à Paul Furlan et accueille Sophie Mengoni

C’était à l’ordre du jour de la séance plénière de ce mercredi : la remplaçante de feu Paul Furlan (PS) a prêté serment peu après 14 heures, ce mercredi, au Parlement wallon.

4. Des navires russes soupçonnés de préparer des sabotages le long des côtes belges

Une explication à la présence de navires russes dans toute la mer du Nord et le long des côtes belges plus tôt dans l’année pourrait être donnée, affirme un documentaire réalisé par plusieurs chaînes publiques nordiques et qui doit être diffusé ce mercredi 19 avril au soir.

5. Flèche wallonne : Tadej Pogacar s’impose sans aucune difficulté sur le Mur de Huy

Le Slovène a profité du Mur de Huy pour remporter ce mercredi 19 avril 2023 la Flèche Wallonne et ainsi continuer son incroyable printemps cycliste.