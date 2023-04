Dreamland-Dreambaby : un coup de massue pour le secteur du jouet

Selon Deniz Agbaba, permanente syndicale BBTK - SETCa, cette décision de l’enseigne est une réelle surprise, "même si le groupe avait récemment laissé entendre qu’il y allait avoir du changement, qu’il souhaitait optimiser certains aspects. Personnellement, je ne m’attendais pas à cela. Le personnel est évidemment très affecté..."

Pas la priorité des ménages

Les deux chaînes de magasins spécialisées en jouets et articles pour bébés vivraient des moments compliqués, indiquait, hier, Colruyt dans un communiqué. L’entreprise évoque une baisse des volumes de ventes, une concurrence accrue ainsi que l’influence du commerce en ligne.

"Le secteur est effectivement sous pression, analyse Didier Van Caillie, professeur à HEC (ULiège). On est dans une situation similaire à ce que connaît la grande distribution, sauf qu’on parle ici de grande distribution “ spécialisée ”. Cela dit, les tendances sont identiques." À cet égard, il va de soi que la crise de l’inflation amène le consommateur à réduire ses dépenses. "Le ticket moyen souffre beaucoup de la crise. C’est d’autant plus prégnant dans ces enseignes, puisque ce sont forcément l’alimentation et l’habillement de base qui priment sur les autres dépenses."

Autre élément défavorable : avec le Covid, une clientèle relativement aisée s’est détournée de ces grands magasins de jouets au profit de commerces de proximité. "On privilégie alors le commerce plus traditionnel de jouets et d’articles pour enfants en petites séries, un peu plus typiques, dans une optique soutenable et durable."

Les plateformes en ligne comme Vinted ont également attiré des consommateurs avides de bonnes affaires. " Vinted est une plateforme très prisée, notamment par une clientèle qui rencontre des difficultés financières aujourd’hui. Les plateformes de seconde main prennent alors le relais des achats neufs. C’est intéressant, d’autant que ce sont des articles qui sont encore souvent de très bonne qualité, car assez peu utilisés."

Un repreneur viable ?

Outre la décision de restructurer ses deux chaînes de magasins, Colruyt group a également annoncé l’arrivée d’un nouvel actionnaire pour Dreamland.

Le géant belge a ainsi conclu un accord de principe avec ToyChamp, en vertu duquel ce dernier acquerrait 75% des actions de Dreamland. Il prendrait, de facto, le contrôle de la chaîne de jouets. "L‘accord sera concrétisé dans les mois à venir, l’ambition étant de réaliser l’intégralité de la transaction d’ici la fin de l’année 2023", précise Colruyt.

ToyChamp, qui possède plus de 30 magasins de jouets en Belgique et aux Pays-Bas serait "le partenaire idéal", estime encore le distributeur.

Selon Didier Van Caillie, ce changement d’actionnaire, bien qu’inquiétant pour le personnel, serait néanmoins viable. "On est face à un repreneur du secteur, qui connaît le métier. Ensuite, il faut souligner que ce transfert a fait l’objet d’une préparation au cours des derniers mois. Cela laisse penser qu’il se fera dans de bonnes conditions."

Colruyt a en effet récemment pris diverses mesures pour redresser la barre : la gamme en ligne de Dreamland a notamment été revue, tout comme les tarifs de livraison pour les commandes en ligne. "Finalement, cette “ refonte ”était la meilleure façon d’amorcer un transfert harmonieux, observe l’universitaire liégeois. Il y aura du changement à court terme, c’est clair. Mais on peut raisonnablement espérer un redressement significatif de l’entreprise."

Notons enfin qu’un premier tour de table entre syndicats et direction est prévu mercredi prochain, dans le cadre de la loi Renault. Si elles ne sont pas encore actées à ce stade, des actions du personnel ne sont cependant pas à exclure, dans les prochains jours.