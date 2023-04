Après l’arrestation de ses opposants, le président tunisien Kaïs Saied en plein dans sa "guerre de libération nationale"

"Purge"

Ce n’est pas la première fois que Kaïs Saied agite l’idée d’une guerre intérieure à mener contre les ennemis de l’ État. En février dernier déjà, après la salve d’arrestations arbitraires contre diverses voix dissonantes, qu’elles soient politiques ou médiatiques, le président tunisien s’était dit animé par cette fameuse volonté de " libération nationale." "Nous enchaînons les batailles pour purger le pays de ceux qui l’ont dévasté durant des décennies", estimait-il, pointant vaguement du doigt les responsables de grands "monopoles" économiques, par exemple dans les secteurs de l’alimentation et des médicaments.

Quelques jours plus tard, le président tunisien trouvait un autre ennemi intérieur, soit les "hordes de migrants clandestins", lesquels suivraient "un plan criminel pour changer la composition du paysage démographique en Tunisie." Depuis lors, de nombreux ressortissants étrangers d’origine subsaharienne (Ivoiriens, Guinéens), ont été rapatriés en urgence par leurs propres pays. Mais d’autres n’ont d’autre choix que de rester et sont traqués et chassés des villes où ils avaient trouvé refuge. Certains sont également tentés de précipiter un départ vers l’Europe par la Méditerranée, malgré les risques encourus. La semaine passée, une trentaine de migrants périssaient en mer, après le chavirement de leur embarcation au large des côtes tunisiennes. Une quinzaine d’autres étaient portés disparus cette semaine.

L’UE désœuvrée

L’Union Européenne, dont les dirigeants comptent sur la Tunisie pour juguler le flux d’exilés tentant de rejoindre le Vieux continent, observe le resserrement autocratique en cours "avec beaucoup d’inquiétude", dixit le service d’action extérieure de l’UE, inquiété par "l’arrestation de Rached Ghannouchi et la série de détentions en cours d’acteurs politiques provenant de différents groupes d’opposition."

Fin mars, le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, jugeait "très dangereuse" la situation en Tunisie et chargeait deux ministres des Affaires Étrangères européennes, dont la belge Hadja Lahbib, de se rendre "rapidement" en Tunisie afin de rendre un rapport sur la situation. Un mois plus tard, force est de constater que personne n’est venu.