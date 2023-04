Le cancer de la peau n’épargne pas les jeunes

Les dermatologues la reprennent à leur compte pour inviter, dans le cadre de la campagne annuelle Euromelanoma (la semaine du 22 mai), grands ados et jeunes adultes à mieux se protéger du cancer de la peau.

46 000 nouveaux cas par an

On dénombre près de 46 000 nouveaux cas de cancer de la peau chaque année en Belgique. Toutes les tranches d’âge sont concernées, y compris les 16-25 ans. La majorité des jeunes (68%) ont pourtant grandi à l’ombre de parents soucieux de les protéger des impacts des UV: la crème solaire, le tee-shirt et le chapeau étaient de rigueur dès les premiers jours de chaleur. Mais une fois ados, les gestes préventifs sont souvent oubliés bien que la plupart d’entre eux connaissent les risques liés à des expositions aux UV non protégées et répétées.

Attraper des coups de soleil graves (avec rougeurs intenses et cloques) avant l’âge de 18 ans augmente de près de 20% le risque de développer des lésions suspectes à l’âge adulte, selon une étude menée auprès de 400 000 Européens.

"Nous voulons inciter les jeunes à faire de meilleurs choix en matière de protection UV, avance le dermatologue Thomas Maselis, président belge d’Euromelanoma. Il est essentiel qu’ils ne s’exposent pas au soleil sans protection et qu’ils apprennent à contrôler leur peau afin de détecter les taches suspectes. Une enquête récente révèle que seul un jeune sur dix entre 16 et 25 ans sait ce à quoi il faut faire attention lors d’un examen de sa peau. Plus inquiétant encore: un jeune sur cinq qui remarque une tache suspecte en consulte pas de dermatologue. or tous les cancers de la peau guérissent s’ils sont détectés précocement".

Quatre fois plus de cancers en 15 ans

En Belgique, l’incidence du cancer de la peau a bondi de 400% en 15 ans: 11 373 nouveaux cas diagnostiqués en 2004, 45 652 en 2010. Un Belge sur cinq développera un mélanome, un carcinome basocellulaire ou un carcinome spinocellulaire avant l’âge de 75 ans.

"Selon les estimations, l’incidence de cette maladie augmentera de 85% à travers le monde, avant 2040, précise le professeur Véronique del Marmol, présidente d’Euromelanoma Europe. Pour inverser cette tendance, il convient avant tout de se focaliser sur les dangers de l’exposition des enfants et des adolescents".

Pour l’heure les dermatologues ne peuvent pas affirmer si l’augmentation des cas de cancer parmi les jeunes résulte d’expositions répétées aux UV durant l’enfance et l’adolescence. "Si le soleil est responsable d’un grand nombre de cancers de la peau, il y a aussi des facteurs génétiques qui peuvent être inducteurs de ces cancers, avance Véronique del Marmol. Chez les jeunes qui ont des cancers de la peau, il peut y avoir des antécédents familiaux associés. On sait que les personnes qui sont susceptibles génétiquement sont encore plus sensibles au soleil".

La réponse doit être nuancée, souligne celle qui est aussi chef de service à l’hôpital Erasme. "Depuis un an et demi, on mène une grande enquête sur les facteurs de risque pour mieux les comprendre, entre autres en subdivisant les tranches d’âge par rapport à l’évolution des cas de cancer de la peau.".