Négociations sectorielles dans le commerce : "La franchise, c’est travailler plus pour gagner moins"

Les syndicats voient dans les exemples de Mestdagh et Delhaize un "basculement sociétal" au sein duquel "le profit dicte la loi". Le banc syndical dénonce notamment un trop grand nombre de commissions paritaires, assorties d’importantes différences de conditions de travail et de rémunération. Le passage sous franchise de Mestdagh et Delhaize se traduit, selon les organisations syndicales, par un glissement vers des commissions paritaires moins favorables, soit les commissions paritaires 201 et 202.01 .

Mais qu’implique, très concrètement, ce transfert ? La CNE a réalisé une comparaison des conditions de travail dans le secteur de la distribution suivant les commissions paritaires (cf. document ci-dessous). Sur certains points, force est de constater que les différences sont très sensibles.

Temps de travail

"L’un des aspects les plus interpellants est sans doute le temps de travail", affirme Jean-François Libotte, juriste et secrétaire permanent à la CNE. Dans le cadre de la commission paritaire 202 qui comprend, pour faire simple, les magasins intégrés (cf. encadré ci-dessous), le temps plein d’un caissier ou d’un réassortisseur équivaut à 35 heures par semaine. Chez les franchisés, à savoir les CP 202.01 et 201, on atteint respectivement 36h30 et 38h de boulot.

Pour permettre à leurs employés de récupérer, les magasins intégrés prévoient notamment de les faire travailler maximum cinq jours par semaine. "L’idée, c’est que le personnel ait au moins deux jours de répit, sans que cela ne tombe nécessairement le week-end. Mais avoir deux jours de repos, ça change tout! Dans la franchise, on est à 6 jours de travail maximum."

L’une des caractéristiques du secteur est également de proposer, majoritairement, des contrats à temps partiel. Dans un supermarché intégré, la durée hebdomadaire minimale équivaut à 20 heures de travail. Les contrats sont nettement plus précaires du côté des franchisés, puisque le contrat minimum est de 15h pour la CP 202.01 et de 12h40 - le minimum légal - pour la CP 201.

"En termes d’équilibre entre vie privée et vie professionnelle, nous notons aussi des écarts non négligeables : les salariés occupés maximum 24 heures par semaine peuvent, par exemple, condenser leur horaire sur 4 jours dans un supermarché intégré, ce qui n’est pas le cas chez les franchisés."

Rémunération

Le salaire des employés diffère également d’une commission paritaire à l’autre. Prenons l’exemple du "barème débutant vendeur". Dans un magasin intégré, l’employé gagnera, selon le groupe auquel il appartient, entre 1919,44€ et 2017,47€ bruts. Dans la franchise, ce même barème est de 1894,68€ pour la CP 202.01 et de 1882, 62€ pour la CP 201.

Globalement, les primes sont également moindres dans ces commissions paritaires. En matière de primes annuelles, on est par exemple à 378,10 € en magasin intégré contre 188€ chez les franchisés. La prime de fin d’année (13e mois) est octroyée après 3 mois dans l’entreprise dans un supermarché intégré, contre 6 mois pour les deux autres commissions paritaires.

Par ailleurs, si les heures tardives font l’objet d’un sursalaire, ce dernier est également plus attractif côté intégré : il est de 40% en semaine à partir de 18h pour les enseignes ouvertes jusqu’à 20h, et de 75% le samedi.

Ce sursalaire atteint 25% chez les franchisés de la CP 202.01, et ce à partir de 19h. Pour la CP 201, par contre, rien n’est prévu. Un sursalaire est également accordé à partir de la 37e heure de travail dans les supermarchés intégrés, alors que les employés des magasins franchisés doivent attendre leur 39e heure de boulot. "Globalement, dans la franchise, on est clairement dans une logique de travailler plus, pour gagner moins."