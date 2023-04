Les deux coups de Doku

Auteur de son premier doublé depuis mars 2020 face à Zulte-Waregem, l’ancien Anderlechtois a surtout livré un match propre et intelligent dans lequel il n’a quasiment fait aucun mauvais choix. "Il s’est bien entraîné cette semaine, c’est la raison pour laquelle on l’a titularisé. Il doit prendre conscience de ça, le match est le résultat de ce qu’on fait à l’entraînement, très souvent", a expliqué son coach Bruno Genesio, ravi de la prestation de son poulain, mais qui en veut encore plus.

"Là il est plutôt sur une bonne phase. Maintenant, c’est à l’image de l’équipe : à confirmer, à renforcer. Le haut niveau, c’est la régularité dans la performance", pointe l’entraîneur breton.

Les blessures ? "Cela me rend plus fort"

"Ce n’est pas fini, il reste sept matchs, je vais essayer de rester en forme pour continuer à marquer", a lancé de son côté Jérémy Doku au micro de Prime Video.

La saison du Diable rouge est à l’image de celle de son club : beaucoup de belles choses, mais trop d’irrégularités, et parfois des absences malheureuses. Après quasiment cinq mois sans pépin physique, il s’était à nouveau blessé à la cuisse durant le mois de mars. "Il a eu beaucoup de pépins physiques, dans cette situation dès qu’on reprend on se dit 'pourvu que je ne me blesse pas', donc ce n’est pas facile à vivre", admet Bruno Genesio.

"J’ai eu des blessures, mais cela fait partie du foot, même à mon jeune âge, pense l’ailier de 20 ans qui a surtout souffert lors de ses deux premières saisons à Rennes avant d’effectuer un travail de renforcement l’été dernier. Cela me rend plus fort, mentalement aussi. J’essaye toujours de revenir le plus vite possible et je suis content d’être dans l’équipe, de marquer des buts pour aider mes coéquipiers."

La belle conclusion d’Arthur Theate (68e, 3-0) a parachevé cette superbe soirée des Belgo-bretons qui se relancent dans la course au top 5.