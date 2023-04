Un plongeur limbourgeois s’est noyé, dimanche matin, dans une ancienne carrière à Dongelberg, dans l’entité de Jodoigne, a-t-on appris ce lundi 17 avril auprès du parquet du Brabant wallon.

L’incident est survenu dimanche vers 10h00, dans les anciennes carrières de Dongelberg, actuellement occupées par un centre de plongée.

+ LIRE L’ARTICLE

2. 2.500 travailleurs du commerce mobilisés à Bruxelles: "Stop au dumping social"

Quelque 2.500 travailleurs du secteur du commerce se sont rassemblés ce lundi devant le SPF Emploi à Bruxelles pour exiger la “fin du dumping social” dans le commerce, un peu plus d’un mois après l’annonce de la direction de Delhaize de franchiser ses 128 magasins intégrés. “Stop au dumping social dans le commerce”, ont scandé les organisations syndicales (SETCa, CNE, ACV Puls, CGSLB) à coups de sifflet et d’applaudissements par les militants. Les syndicats voient dans les exemples de Mestdagh et Delhaize un “basculement sociétal” au sein duquel “le profit dicte la loi”.

+ LIRE L’ARTICLE

3. Grosse fuite de gaz à Jemeppe-sur-Sambre: l’excavatrice a percé la conduite

Ce lundi 17 avril 2023, peu avant 10 h, des ouvriers travaillaient sur un chantier face au n° 36 de la rue Vancutsem à Jemeppe-sur-Sambre, quand ils ont accidentellement percé une conduite de gaz avec une petite excavatrice.

+ LIRE L’ARTICLE

4. Airbus et Air France relaxés dans le dossier du crash du vol Rio-Paris en 2009

Le constructeur européen Airbus et la compagnie Air France, poursuivis pour homicides involontaires après le crash en 2009 du vol AF447 Rio-Paris qui a fait 228 morts, ont été relaxés lundi à Paris.

Près de quatorze ans après la catastrophe, le tribunal correctionnel de Paris a mis hors de cause les deux entreprises, jugeant que, si des “fautes” avaient été commises, “aucun lien de causalité certain” avec l’accident n’avait “pu être démontré”.

+ LIRE L’ARTICLE

5. "L’Inter et Lukaku, c’est terminé": les Nerazzurri cherchent déjà un remplaçant qui pourrait… être un autre Diable

Le retour en grande pompe de Romelu Lukaku à l’Inter Milan est pour le moment synonyme d’échec. Et ce n’est pas le match contre Monza, ce week-end, qui aidera à changer ce constat. Plusieurs fois, il aurait pu inscrire l’ouverture du score. Mais cette saison, l’attaquant ne semble pouvoir marquer que sur penalty.

Cette défaite à domicile contre le club de Silvio Berlusconi, qui a dû faire un séjour à l’hôpital après avoir connu des problèmes cardiaques, sonne comme un déclic. Mais il n’est pas positif et les choses devraient changer à Milan. Simone Inzaghi ne devrait pas être prolongé… tout comme Romelu Lukaku. Du moins, c’est ce que pense la Gazzetta dello Sport. “L’Inter et Lukaku: c’est fini! Le club cherche déjà un remplaçant”, titre le quotidien rose.

+ LIRE L’ARTICLE