En hors-d’œuvre, le jeudi 20 avril, on aura droit à Axelle Red, qui entamera à Tournai une tournée qui la verra célébrer une carrière de 30 années, notamment marquées par la soul et le rythm and blues. Pour l’occasion, la chanteuse belge sera accompagnée de son band habituel mais aussi d’un orchestre à cordes de seize musiciens.

En plat de résistance, le vendredi, il y aura Dhafer Youssef, chanteur à la voix de muezzin de tradition soufie (mystique) mais aussi oudiste (luth oriental). Il défendra son neuvième opus, "Streets of minarets", marqué par le jazz fusion, funky, pour lequel il a été accompagné de légendes du jazz, tels Herbie Hancock et Marcus Miller !

"Ce nouvel album raconte d’abord des voyages, annonce Dhafer Youssef. Des voyages aux quatre coins du monde, à la recherche de sonorités inédites. J’y chante différemment, en utilisant des effets avec lesquels j’ai grandi. Notamment le son des mégaphones pour l’appel à la prière…" On dit de lui qu’il a "libéré l’oud de son rôle traditionnel, introduisant celui-ci dans le jazz et la musique contem poraine, rapprochant Orient et Occident".

Le samedi, on terminera par une pièce montée à deux étages.

Premier étage: le projet Piano Forte, soit quatre claviéristes de haut vol (Éric Legnini, Baptiste Trotignon, Bojan Z et Pierre de Berthmann, tous auréolés d’une Victoire du Jazz). Là, aucun disque à défendre, mais un son puissant à propager, un jazz festif flirtant avec le Brésil et la pop à proposer, une vieille complicité à partager, "dans le respect du style de chacun" dit Legnini.

Second étage: le projet Lady All Stars de l’organiste hammond Rhoda Scott, cette fois entourée de sept instrumentistes femmes de haut vol (c’est assez rare que pour être souligné), soit cinq cuivres et deux batteries, "comme un mini big band". Le groupe sort d’une tournée en France, où le public a été stupéfait par la vitalité et le modernisme de la "Dame aux pieds nus". Rhoda Scott aura bientôt 85 ans mais, portée par "de jeunes femmes qui m’apportent beaucoup d’énergie", semble plus enthousiaste que jamais.

Et pour boire ? À l’apéro, ce sera un trio du poétique chanteur-trompettiste Greg Houben. Pour accompagner Dhafer Youssef, il y aura un petit vin bien corsé appelé "Rêve d’éléphant Orchestra" (band belge exubérant de sept musiciens) et un cru perlé nommé Roxane Arnal Trio (jazz-blues-folk rock évoquant l’univers du sud des États-Unis). C9 (une douzaine de musiciens pour la plupart issus de la classe de jazz du Conservatoire de Tournai) fera office de trou normand entre Piano Forte et Rhoda Scott tandis que Power Shake Orkestrash (une trentaine de musiciens proposant un jazz-rock-blues endiablé, "à la croisée du boogie poisseux et du root-blues boueux") servira le pousse-café de clôture.