Charger sa voiture au boulot ou chez soi, quel est le plus intéressant ?

Croissance exponentielle

Qu’importe, de plus en plus de sociétés franchissent le pas vers une mobilité électrique pour laquelle l’Europe ne laisse guère le choix. Plus de 11% des entreprises belges seraient déjà équipées de bornes de recharge, et "le marché connaît une croissance exponentielle, notre activité double chaque année", témoigne Steven Vansina, marketing manager chez EDI, la branche spécialisée du groupe D’Ieteren, leader pour l’installation de bornes tant dans les entreprises qu’au domicile des particuliers.

Mais au fait, qu’est-ce qui est le plus intéressant: charger sa voiture électrique au boulot, ou chez soi ? La réponse n’est pas aussi évidente qu’il n’y paraît de prime abord.

Optimiser sa recharge

"Le plus intéressant, c’est à l’endroit où c’est le moins cher, répond le professionnel. D’une manière générale, les contrats avec les fournisseurs d’énergie sont plus favorables pour les entreprises. Mais… et il y a un grand mais, si vous êtes par exemple équipés à domicile de panneaux photovoltaïques, alors ce sera plus intéressant que dans une entreprise où il n’y en a pas. Tout dépend comment on arrive à optimaliser sa recharge. Si l’entreprise est équipée de panneaux, alors c’est équivalent."

En Belgique, 80% des charges des voitures électrifiées se font soit sur le lieu de travail, soit à domicile, donc très peu sur les bornes publiques, plus chères et qui obligent à un long temps d’attente. "Les bornes publiques ne sont indispensables que pour ceux qui se déplacent sur plus 400 km, mais le trajet professionnel belge est de 50 km par jour", poursuit Steven Vansina. L’idéal est de pouvoir laisser la voiture charger quand on fait autre chose, que l’on travaille ou que l’on dorme.

Ce que l’on voit le plus souvent chez ses clients professionnels, dit-il, "c’est que les entreprises cumulent les deux": elles font installer des bornes de recharge sur le site de travail mais elles les financent aussi au domicile de leurs employés.

Quand on peut, pas quand on doit

Dans quel but ? "D’abord parce que tous les employés n’auront pas la possibilité d’avoir une borne chez eux, parce qu’ils habitent en ville, ou en appartement. Ensuite pour offrir du confort à l’employé, et l’accompagner dans le switch mental du passage à l’électrique. L’idée, c’est qu’on ne charge plus sa voiture quand on doit le faire, mais quand on peut le faire. Dès qu’il y a une possibilité, on la branche."

"Il n’y a aucune obligation pour un employeur d’installer des bornes de charge, même s’il oblige ses employés à rouler en voiture électrique, mais ça peut aussi être un business modèle à aller chercher. Et de plus en plus d’employeurs le comprennent."