Bornes bidirectionnelles: un défi pour les employeurs

"Oui, ces bornes arrivent. Il y en a quelques-unes homologuées, et non, ce n’est pas encore la réalité, explique Steven Vansina. Une borne connectée coûte autour de 2 500 €, mais pour une borne bidirectionnelle, il faut compter 8 000 ou 9 000 €. Ce n’est absolument pas encore prêt pour être accepté par le marché."

Mais pour les employeurs, cette perspective va représenter "très clairement un défi", reconnaît le spécialiste. Car on peut très bien imaginer qu’un employé recharge sa voiture au boulot durant la journée, puis utilise l’électricité de sa voiture le soir pour alimenter son domicile.

"Dans le futur, effectivement, il serait possible que le package salarial ne soit plus seulement constitué des chèques repas, du smartphone et de la voiture de société, mais aussi de kilowatts. L’employé viendra faire sa recharge au bureau, et puis ira faire tourner son lave-vaisselle", explique Steven Vansina. Ce n’est certainement pas l’unique casse-tête fiscal que représentera, à terme, la "révolution de la mobilité électrique".