Les six albums de Telex réunis dans un coffret: "Le son que nous avons obtenu est celui que nous aurions voulu à l’époque"

Qui est à l’origine de cette réédition: vous ou Mute Records ?

M. M.: Un peu les deux. Nous avions terminé notre contrat et nous avions récupéré tous nos masters…

D.L.: Et nous nous sommes demandé quel serait le label idéal si nous devions tout ressortir. Mute est tout de même un label mythique pour la musique électronique. Nous les avons contactés et dès le lendemain, la réponse était positive. En fait, Daniel Miller, le fondateur de Mute, nous suit depuis le début. Donc il a tout de suite dit oui.

Si l’on est attentif, on constate que vous ne vous êtes pas contentés de republier votre catalogue, vous l’avez remastérisé…

D.L.: Remastériser, c’est la moindre des choses. Dans les années 90, il y a eu une certaine course aux niveaux, on a tout compressé et c’est devenu inécoutable. Aujourd’hui, la technologie pour convertir l’analogique est dix fois meilleure. J’ai donc tout numérisé dans un premier temps. Puis on a tout réécouté avec Michel et il y avait un album qu’on n’aimait pas trop, c’est l’album Sex, sorti en 1981, car tout était un peu agressif. On a donc décidé de plancher sur un nouveau mixage. Et le son que nous avons obtenu, c’est exactement celui que nous aurions voulu à l’époque.

M. M.: On a retiré quelques pistes qui étaient perturbantes sur certains morceaux.

Vous aviez envisagé d’autres changements ?

D.L.: À un moment, nous avons envisagé de peut-être rechanter… (Michel Moers fait la moue). Mais finalement, en gardant tous les éléments de l’époque, on est arrivé à un résultat qui nous plaisait vraiment. Et donc on a appliqué la même chose aux autres albums, toujours avec l’idée de garder l’original si le nouveau mixage ne nous plaisait pas. Finalement, on a "remixé" 65 morceaux, soit plus de la moitié du catalogue.

M. M.: Et Mute nous a totalement soutenus dans cette démarche. Certains dans notre entourage trouvaient qu’il ne fallait rien changer, que les morceaux devaient être dans leur jus. Mais Daniel Miller a été convaincu par notre démarche.

Quarante-cinq ans après vos débuts, on peut affirmer qu’il y a toujours une certaine vénération autour de Telex. Cela vous surprend ?

M. M.: Quand on l’a fait, on ne s’est pas dit: "Dans 40 ans, on parlera toujours de nous". Mais c’est agréable.

D.L.: Ce sont les circonstances de la vie. J’ai fait des études d’ingénieur du son, j’ai eu la chance de travailler dans au studio Madeleine qui faisait tous les tubes en Belgique. Puis j’ai découvert les synthés et c’est devenu ma passion…

Qui vous a réuni tous les trois ?

M. M.: C’est Marc ! Il a travaillé avec Dan pour un album de Placebo (NDLR: groupe de jazz)…

D.L.: Et lors d’un break lors d’une session d’enregistrement, Marc m’a proposé de former un groupe de musique électronique. Il m’a demandé ce que je pensais de Michel Moers comme chanteur… À l’époque, Michel faisait des chansons déjantées sur sa maman qui n’était pas propre… (rires). Cela nous avait plus à Marc et moi. On a fait un test dans mon studio huit pistes. Et on a essayé la formule sur un tube français, Twist à Saint-Tropez, de Dick Rivers et des Chats sauvages. On l’a fait le plus lent, le plus neutre et le plus minimaliste possible… On a mis ça sur une cassette et Marc l’a donnée à Herman Van Laar, qui travaillait chez Jean Kluger et le label RKM à l’époque. Et le lendemain, on avait une proposition de contrat ! Ce premier "rough mix" sur cassette, je ne l’ai plus… Peut-être qu’il sonne encore pas mal… Dans la foulée, on a fait l’album et voilà…

M. M.: Et moi, je connaissais Marc via les Lundis d’Hortense, que nous avons fondés. À l’époque, l’ASBL ne s’intéressait pas qu’au jazz. On y entendait des musiques pas trop diffusées. Lorsqu’il m’a demandé de rejoindre Telex, c’était comme chanteur, mais aussi pour l’esprit. S’il avait voulu un vrai chanteur, je pense qu’il aurait pu trouver quelqu’un d’autre (rires). L’idée du groupe à trois, c’était aussi qu’il y ait toujours une majorité.

C’est arrivé qu’il y ait des désaccords ?

M. M.: Oui, c’est arrivé quelques fois. Je me souviens de maquettes que j’ai présentées et pour lesquelles ils baillaient tous les deux (rires).

D.L.: Il y a eu une évolution. À nos débuts, tout naissait en studio. Et puis, Marc et Michel ont chacun eu un home-studio…

M. M.: Au début, je composais à la guitare. Un morceau comme Something to say, c’était à la guitare. Il y a donc eu une évolution énorme. Et même quand j’ai eu un studio, la maquette était souvent très différente du résultat final (rires).

Vous ne vous êtes pas arrêté à reprendre "Twist à Saint-Tropez". Sur ce 1er album sorti en 1978, il y a "Rock around the Clock", "Ça plane pour moi"… Plus tard, il y aura aussi "Dance to the Music" puis en 2006 "On the Road Again", "Jailhouse Rock", "J’aime la vie"… Pourquoi cet attrait pour les reprises ?

M. M.: Au départ, en tout cas pour Twist à Saint-Tropez, l’idée était de se trouver un vocabulaire et de marquer la différence. Et puis, sur l’ensemble, cela fait peut-être une sorte de panel de l’’histoire de la musique. on y trouve les yé-yé, le rock, le punk, la Motown, l’Eurovision… C’était aussi parfois un moyen de comprendre les paroles, en ralentissant le morceau. Dans notre reprise de Ça plane pour moi, on comprend ce qu’il dit… (rires).

D.L.: C’était gai de détourner tout ça… Mais nous sommes vite passés à des compositions originales, avec Moscow Disco.

Vous avez eu des réactions à l’époque des gens dont vous avez repris les morceaux ?

M. M.: Dick Rivers, qui n’aimait pas… (rires) Mais en général, je pense qu’ils ont dû être contents, surtout financièrement (sourire).

Vous en parliez, votre premier gros tube personnel, c’est "Moscow Disco", qui a depuis connu 1000 vies ! Il a été remixé des dizaines de fois, il est présent sur des centaines de compilations… Vous l’expliquez comment ?

M. M.:Moscow Disco a été un morceau déclencheur pour la house music. C’est peut-être notre morceau le plus complet du point de vue spectre. Il est à la fois 1er et 2e degrés.

D.L.: Il a aussi un côté spontané. Quand l’idée est née en studio, on a pensé à un train dans lequel il y avait un wagon-discothèque. Alors que Michel et Marc discutaient, j’ai préparé deux-trois trucs et puis on a foncé. Cela a roulé comme ça.

M. M.: L’idée du texte était de parvenir à en ficeler un sur des mots français que les Américains comprenaient. C’est pour ça qu’il a "musique", "fantastique", "automatique"… C’est pas le texte le plus significatif du monde (rires), mais ça raconte une petite histoire. On a beaucoup joué avec les clichés. Là, le morceau a été repris l’an dernier dans la mini-série Irma Veptournée pour HBO.

On peut dire que c’est votre "Born to Be Alive" de Patrick Hernandez ?

D.L.: (sourire) Oui, si on veut, mais on a eu d’autres tubes quand même, sans vouloir dénigrer Patrick Hernandez, que je connais très bien, puisque c’est moi qui fais les synthés sur Born to be Alive.

M. M.: Notre référence, c’était plutôt Bluesette pour Toots Thielemans (sourire).

Quand on parle de Telex, on ne peut évidemment pas éviter le sujet de l’Eurovision, en 1980. Vous regrettez aujourd’hui d’y avoir participé ?

M. M.: Non, pas du tout. On l’a peut-être regretté pendant deux-trois ans, mais après…

D.L.: Par contre, on l’a subi car la maison de disques a été assez déçue. Ils auraient bien aimé que l’on gagne plutôt que d’être avant-avant-dernier. Nous aussi. Mais c’était quitte ou double. En plus, l’orchestre n’était pas content, vu qu’on utilisait une bande play-back avec le Moog sur scène qui faisait tous les sons. On a été un peu saboté pendant les répétitions, Michel ne s’entendait pas bien…

M. M.: C’était complètement iconoclaste. Mais il y a parfois des iconoclastes qui gagnent.

D.L.: C’est vrai. Tous les ans, il y a une chanson qui sort du lot et on ne sait pas pourquoi. Moi ce que j’ai adoré, c’est le groupe de métal finlandais Lordi en 2006. J’ai trouvé ça génial. Ils ont réussi ce que nous aurions pu réussir…

Dans toute votre carrière, y a-t-il un morceau qui n’a pas eu le retentissement que vous auriez souhaité ?

M. M.: Euro-Vision ? (rires) Sinon je pense à Dance to the Music(NDLR: reprise de Sly and the Family Stone). C’est un de mes morceaux favoris et je n’ai jamais compris pourquoi il n’avait pas décollé.

D.L.: Moi je dirais En route vers de nouvelles aventures, morceau qui a commencé à démarrer au moment où l’on nous a proposé de faire l’Eurovision. Cela tournait beaucoup dans les boîtes, mais le fait de sortir un nouveau single a arrêté le succès de ce morceau.

M. M.: Globalement, je pense que nous avons eu le succès que l’on méritait. Nous n’avons pas été très extravertis, mondains… On n’a jamais fait de concerts.

Pourquoi ?

M. M.: C’était un investissement énorme et tous nous avions d’autres activités. On ne le sentait pas de partir sur la route, indépendamment des problèmes techniques que cela représentait.

D.L.: Aujourd’hui, tout est miniaturisé mais à l’époque… Il aurait fallu un mur de synthés analogiques, comme Tangerine Dream. Ce n’était pas possible. Kraftwerk au début, ils avaient carrément leur studio sur scène. C’était génial. Chapeau ! Florian Schneider m’a raconté que lors d’un concert en Grèce, l’ordinateur est tombé en panne et ils ont tout joué en live !

Vous écoutez quoi, aujourd’hui ?

M. M.: Moi j’aime bien la Gantoise Charlotte Adigéry. Il y a aussi cette nouvelle Française, Zaho de Sagazan. C’est vraiment beau.

D.L.: Il y a beaucoup de bonnes choses. L’électro s’est implantée dans de nombreux morceaux. J’ai acheté le dernier Depeche Mode, mais je ne l’ai pas encore écouté.

Est-ce qu’il y a des choses qui existent et que vous n’avez jamais sorties, et qui pourraient un jour se retrouver sur une intégrale, par exemple ?

D.L.: Il y a quelques trucs, mais sans doute pas de quoi faire un album. Et s’ils sont restés inédits jusqu’ici, c’est peut-être pour une bonne raison (rires).

M. M.: Il y a quelques titres qui sont faits par Telex, mais qui ne sont pas assez Telex. Ce serait peut-être intéressant de les revisiter, mais avec une voix plus de chanteur ou chanteuse… Ils sont sur une compilation de 1991, mais c’était plutôt des essais qu’autre chose… Certains demandent qu’on ressorte les remix de l’époque, mais on va d’abord voir ce qui se passe autour de cette intégrale.

Mute Records. Coffret 6 LP’s (les 1000 premiers exemplaires avec des vinyles colorés) avec livret 12 pages. Aussi en CD et digital.