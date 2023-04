Les généralistes rejettent la réforme des gardes de nuit

Cette nouvelle organisation, présentée dans une circulaire du SPF Santé du mois dernier, suscite la colère dans bon nombre de cercles de médecine générale wallons. Dans un communiqué, le syndicat des médecins wallons (Absym Wallonie) n’écarte pas la possibilité d’une grève de la garde de nuit.

D’autres dénoncent une fois de plus une politique de santé flamande ou urbaine qui ne tient pas compte des particularités rurales du pays, de la Wallonie en d’autres mots.

Tri spécifique en Wallonie

Contrairement à la Flandre et à Bruxelles, la Wallonie a mis en place en 2012 le tri spécifique à la nuit noire. Entre 23 heures et 8 heures du matin, le préposé au 1733 (numéro destiné à l’aide médicale non urgente) n’envoie le médecin de garde au domicile que dans quatre cas de figure: le patient réside en maison de repos, il bénéficie de soins palliatifs, il souffre de douleurs intolérables ou bien il vient de mourir et il faut rédiger un certificat de décès.

"Les autres appels sont envoyés vers un service d’urgence si l’état de la personne le nécessite mais cela représente en tout et pour tout 1 ou 2 cas pour 100 000 habitants et pas forcément toutes les nuits, c’est donc extrêmement limité", argumente le Dr David Simon, administrateur de l’Absym Wallonie. Actuellement, le médecin de garde gère ces situations sans que cela pose problème. Avoir une structure ouverte qui ne fonctionne pratiquement pas, ce n’est pas rentable et cela engendre une dépense injustifiée pour l’État belge: un poste de garde ouvert coûte plus ou moins 300 000 € par an. C’est un gaspillage de ressources humaines et d’argent."

Accélération de la désertification

Un médecin généraliste sur trois quitte la profession au cours des 5 premières années, rappelle le Dr David Simon. La multiplication des gardes pourrait encore accélérer la pénurie récurrente dans le sud du pays "En Wallonie, dans les régions à faible densité, il y a peu de médecins qui s’y installent. Si en plus, on leur impose non plus une garde par mois mais une par semaine voire deux, ils préféreront s’installer en ville où ils ne devront assurer qu’une garde tous les 2 mois. On va assister à une désertification accélérée de la province du Luxembourg et d’autres régions".

La nouvelle organisation serait ni plus ni moins qu’un retour en arrière. "Le fait d’avoir inscrit la garde de nuit avec uniquement les quatre exceptions a permis de proposer aux jeunes médecins des gardes pas trop lourdes. Ils ont le droit légitime comme toute profession d’avoir une vie privée. Le médecin est un indépendant et ne peut pas avoir des jours de récupération payés. Il faut qu’il puisse gérer cela au mieux c’est-à-dire dans la mesure de ses capacités."

Bon nombre de médecins ont prévenu qu’ils ne feraient plus de gardes dans les conditions imposées par le ministre de la Santé.

Dans un communiqué, l’Absym Wallonie demande à ce dernier de restaurer le tri de nuit noire au sud du pays via l’opérateur de la centrale 1733 ainsi que le rétablissement du droit de fermer les postes de garde le soir et la nuit en ne gardant qu’un seul médecin de garde pour les visites à domicile.