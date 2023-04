L’eurodéputé et bourgmestre d’Anthisnes, Marc Tarabella, a quitté ce jeudi matin la prison de Marche pour rejoindre son domicile, où il est placé sous surveillance électronique. "Me remettre au service de la Commune et des Anthisnois semble envisageable", nous confie-t-il.

2. Le lancement de la fusée Ariane 5 prévu ce jeudi est reporté à ce vendredi

Initialement programmé ce jeudi à Kourou, au "port spatial de l’Europe" basé en Guyane, le lancement de la fusée Ariane 5 qui mettra en orbite un satellite dédié à l’exploration de Jupiter a été reporté à ce vendredi 14 avril en raison de la météo.

3. Dramatique accident en WRC: le pilote irlandais Craig Breen, équipier de Thierry Neuville, est mort lors d’une reconnaissance en Croatie

Triste nouvelle ce jeudi 13 avril 2023 : Craig Breen, pilote irlandais en WRC, est décédé en Croatie, avant la prochaine manche du championnat du monde.

4. "Love again": Céline Dion de retour avec une nouvelle chanson inédite (vidéo)

Après plusieurs années d'absence, la chanteuse canadienne a dévoilé ce jeudi son nouveau morceau "Love again", bande annonce originale du film "Love again: un peu, beaucoup, passionnément".

5. Quatre ans après l’incendie de Notre-Dame de Paris, la reconstruction de la flèche a débuté

Le 15 avril 2019, Notre-Dame de Paris partait en fumée sous le regard impuissant de milliers de personnes. Quatre ans plus tard, l’édifice va pouvoir retrouver sa flèche.