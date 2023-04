Faut-il se faire vacciner contre l’encéphalite à tiques ?

La carte d’Europe du TBE est rouge de la Russie, à la Suisse." En Allemagne, c’est le Sud qui est principalement touché. Il y a également des petits foyers en France, mais ça reste limité" analyse le Dr Maniewski.

Et en Belgique ? "Il y a eu trois cas de personnes infectées sur notre territoire en 2020. Sur 11 millions d’habitants, ça reste très limité ! Le virus circule parmi les animaux, mais à l’heure actuelle, il n’est pas problématique pour la population." C’est pourquoi la spécialiste ne recommande la vaccination que pour les Belges qui se rendent en vacances dans des pays où la maladie est endémique, exclusivement.

Comment attrape-t-on l’encéphalite à tiques ?

Alors que la maladie de Lyme nécessite un contact de 24 heures avec la tique, le TBE peut s’attraper quasi immédiatement. "Mais chez la plupart des personnes, le TBE ne provoque pas de problèmes de santé. Chez les autres, un état grippal peut apparaître, quelques jours plus tard et maximum deux semaines après le contact. Il s’agit de maux de tête, douleurs musculaires, et de fièvre. Dans un second temps, des symptômes neurologiques peuvent apparaître: paralysie, épilepsie, et parfois coma."

La maladie contractée en Sibérie est généralement plus sévère, et peut être mortelle.

La virologue rappelle les conseils de prévention pour éviter les morsures de tiques : rester sur les chemins, porter des chaussettes hautes (et idéalement un pantalon), et utiliser du répulsif.

" Et si vous voyagez dans une région à risque élevé, que vous trouverez en consultant www.wanda.be, faites-vous vacciner et évitez de consommer des produits au lait cru, qui peuvent également transmettre l’encéphalite à tiques."