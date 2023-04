Tupperware au bord de la faillite : les raisons de la déroute du géant américain

L’entreprise, qui a fait part d’une grave pénurie de liquidités, dit avoir engagé "des conseillers financiers pour l’aider à améliorer la structure de son capital et remédier à ses doutes quant à sa capacité à poursuivre son activité." "L’entreprise fait tout ce qui est en son pouvoir pour atténuer l’impact des événements récents", a assuré Miguel Fernandez, le patron de Tupperware, dans un communiqué.

Une concurrence féroce

Si l’enseigne, fondée à Orlando en 1946, a connu un succès retentissant depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les fameux plats et récipients de cuisine ne sont plus franchement plébiscités par les consommateurs. Au dernier trimestre 2022, les ventes avaient d’ailleurs chuté de 20% par rapport à l’année précédente, pour atteindre 313,7 millions de dollars.

Le modèle Tupperware, basé sur les fameuses soirées ou réunions en présentiel, a certainement été bousculé par la crise du Covid et les confinements à répétition. Mais d’autres éléments peuvent également expliquer la déroute du géant américain. "Crise oblige, les dépenses des ménages sont actuellement moins importantes pour tou s les produits “ ménagers ”, avance Simon Hazée, professeur de marketing à la Louvain School of Management (UCLouvain). Avec l’inflation, les consommateurs réfléchissent longuement avant d’acheter ce type d’article."

La concurrence en ligne d’articles similaires, mais nettement moins coûteux, pèse également dans la balance. Le hic, c’est que Tupperware n’a pas suffisamment travaillé sur son image de marque ces dernières années, pour faire la différence. "L’entreprise américaine n’a malheureusement pas eu de stratégie, en termes de développement de marque. Cette stratégie n’est, en tout cas, pas suffisamment moderne et élaborée pour se connecter à un nouveau segment de consommateurs, plus jeunes."

Selon le professeur de marketing, c’est la communication autour de la marque et le façonnement d’une nouvelle identité, davantage dans l’air du temps, qui font défaut. "C’est un peu un cas d’école, dans le sens où on se trouve face à une entreprise qui s’est reposée sur ses lauriers parce que son modèle d’affaires fonctionnait bien, et ce pendant des années. L’entreprise ne s’est pas réinventée. Or, c’est justement quand tout va bien qu’il faut se poser des questions à cet égard."

Halte au plastique

Moins attractive, la marque a également souffert d’une forme de désamour pour son matériau de prédilection. "Cette société est basée sur la vente d’articles qui sont essentiellement en plastique. Or, ce matériau n’est plus du tout à la mode. Il n’est plus du tout privilégié par les consommateurs. D’un point de vue écologique, environnemental, le plastique a mauvaise réputation. Il aurait également des effets pervers lorsqu’on le passe au micro-ondes par exemple. Cela conduit le particulier à privilégier naturellement le verre comme conditionnement pour conserver les aliments", analyse Didier Van Caillie, professeur à HEC (ULiège).

Pour ne rien arranger, l’industrie plastique a dû faire face à une hausse inédite des prix de l’énergie. "Les coûts de production ont fortement augmenté. Or, l’une des caractéristiques de Tupperware est d’avoir une politique de prix assez élevés. Il était donc très difficile, pour l’entreprise, de répercuter cette hausse des coûts sur le prix de vente final."

De soirées dépassées ?

Que serait l’entreprise américaine sans ses fameuses "Tupperware Parties" ? Mais ici aussi, il y a un vrai bémol. Le modèle de ventes à domicile, gage de la prospérité de l’enseigne pendant des décennies, est aujourd’hui presque tombé en désuétude. "On savait déjà que ce business model était en voie d’extinction, lance Didier Van Caillie. Sa disparition progressive était annoncée par le développement des réseaux sociaux et la création de groupes, qui prennent en quelque sorte le relais des soirées Tupperware."

Les groupes d’utilisateurs et de consommateurs potentiels se constitueraient finalement de manière beaucoup plus naturelle et dynamique sur les réseaux sociaux. "C’est plus simple de rassembler des passionnés ou des utilisateurs intéressés par un sujet de cette manière", tranche le professeur liégeois.

Au fil du temps, le géant américain a néanmoins fait des émules dans des domaines très variés. Comme Tupperware, ces sociétés doivent-elles craindre la faillite ? "Oui... La vente des produits ménagers H20 connaît aussi des difficultés, par exemple. On est dans le même raisonnement, avec un essoufflement de ce mode de commercialisation [...] C’est le cycle de vie naturel du concept, qui est amené à disparaître."

Sur les différences entre marchés américain et européen, notre interlocuteur est, une nouvelle fois, assez catégorique : l’issue sera parfaitement identique. "La fin de ce genre de modèle est inéluctable quel que soit le contexte."