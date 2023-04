Feu vert pour le plan contre le harcèlement scolaire

Caroline Désir (PS), la ministre de l’Éducation, a rappelé la dynamique qui sous-tend cette nouvelle politique structurelle: "En vue d’établir un modèle de base généralisable à toutes les écoles, nous avons souhaité dépasser la lecture punitive qui oppose le bourreau et la victime et intégrer dans l’élargissement de ce modèle ce qui peut nuire à la qualité de la relation au sein de la communauté scolaire".

Un budget annuel de 2,6 millions d’euros a été dégagé pour mettre en place ce plan d’accompagnement qui cible les enfants, de la première année du primaire jusqu’à la 3e année du secondaire.

Dans un premier temps, 400 écoles intégreront sur candidature ce programme-cadre: 200 la prochaine année scolaire, 200 autres l’année suivante. "Cette politique structurelle a pour ambition de couvrir, à terme, l’ensemble des écoles de la Fédération, promet la ministre de l’Éducation. Il n’est pas possible de faire entrer dans le programme toutes les écoles en même temps par manque d’opérateurs et de moyens disponibles".

Observatoire du climat et programme-cadre

Pour coordonner les différents acteurs autour d’une politique plus cohérente, un Observatoire du climat scolaire sera créé. Il aura pour mission de collecter des données scientifiques, fournir à l’ensemble des écoles des outils pédagogiques de qualité, faire remonter les bonnes pratiques…

Au sein des écoles sélectionnées, un programme-cadre sera mis en place pour une durée de 4 ans. "Les écoles seront invitées à réaliser des actions minimalistes obligatoires puis, dans un second temps, à étoffer leur programme avec des actions complémentaires adaptées à leur contexte", détaille Caroline Désir.

Tous les membres du personnel y compris ceux de l’accueil extrascolaire recevront une formation "à une compréhension commune du phénomène de harcèlement et de ses impacts".

Un pool d’opérateurs externes agréés

Plusieurs appuis sont prévus pour soutenir les écoles participantes: un accompagnement par un opérateur professionnel externe agréé, une période supplémentaire pour toute la durée du programme, un accès à un forum d’échange de pratiques, une formation en gestion de projet pour la direction et le délégué en charge du climat scolaire et du bien-être…

Enfin, un agrément pour la reconnaissance et le financement des opérateurs qui accompagneront les écoles dans l’application du programme-cadre sera mis en place. Un opérateur devrait suivre entre cinq et dix écoles en fonction de la taille de son équipe. L’objectif est de constituer un pool d’opérateurs agréés qui seront ensuite appariés à des écoles.

Procédure de signalement interne obligatoire

Par ailleurs, toutes les écoles de la Fédération auront l’obligation de prévoir une procédure de signalement interne et de prise en charge des situations de harcèlement et de cyberharcèlement scolaire. "Les établissements ont un an pour mettre en place cette procédure de signalement en interne et l’intégrer dans le règlement d’ordre intérieur, précise la ministre socialiste. On travaille à l’élaboration d’un modèle standardisé que les écoles pourront employer".

Les établissements devront également permettre l’accès à des contenus produits et validés par l’Observatoire du climat scolaire tels que l’application Cyberhelp, le cadastre des opérateurs agréés…