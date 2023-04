Où puis-je me renseigner sur une pension anticipée ?

Quel est l’outil pour se renseigner ?

L’outil magique du service fédéral s’appelle mypension. C’est un site internet, auquel vous vous connectez avec un système d’authentification de votre identité, comme un lecteur de carte d’identité ou l’application itsme.

Grâce aux données dont il dispose, le site calcule l’âge auquel vous pouvez prendre la pension anticipée et le montant de cette pension, par rapport à une pension complète. Il vous donne par ailleurs la date à laquelle vous pouvez prétendre à la pension complète.

Et vous propose des options qui peuvent modifier le montant de votre future pension, comme racheter vos années d’études supérieures.

Quelles sont les conditions ?

Pouvoir prendre sa pension avant l’âge légal de la retraite requiert un certain âge et une certaine durée de carrière minimaux: 60 ans et 44 années de carrière ; 61 ans et 43 années de carrière ; 62 ans et 43 années de carrière ; 63 ans et 42 années de carrière.

Quelles périodes comptent pour la durée de carrière ? Les années de travail comme indépendant, salarié, fonctionnaire, mandataire politique. Certaines périodes sont assimilées au travail: service militaire, chômage, crédit-temps motivé, maladie, congé de maternité ?