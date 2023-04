Puis-je demander l’euthanasie anticipée dans l’éventualité d’une maladie neurodégénérative ?

Nous avons demandé à Jacqueline Herremans, avocate et membre de la Commission euthanasie, de nous éclairer sur votre demande, Corinne. Elle explique que l’euthanasie est possible tant que la personne dispose de suffisamment de lucidité pour formuler une demande actuelle. Le diagnostic d’une maladie neurodégénerative n’empêche donc pas une demande d’euthanasie. Me Herremans précise: "Si on se réfère aux chiffres de la Commission d’évaluation et de contrôle, il y a chaque année une vingtaine de déclarations d’euthanasie pour troubles cognitifs avec une augmentation en 2022 où l’on a enregistré 42 euthanasies."