"O n était prêt à lancer notre production en Chine. Mais les perturbations sur la chaîne d’approvisionnement nous ont fait changer d’avis. Nous devions trouver une solution..." Roeland Pelgrims est le fondateur de Nobi, une société spécialisée dans les technologies d’aide aux personnes âgées. L’entreprise, qui emploie aujourd’hui une quarantaine de salariés, a été fondée à Anvers en 2018. "Nos lampes à intelligence artificielle visent à prévenir et à détecter les chutes des personnes âgées. En tant qu’entreprise technologique, nous comptions naturellement produire nos lampes en Chine, comme beaucoup d’autres entrepreneurs de ce secteur. Le coût du travail nous semblait également plus intéressant."

La production ne sera, finalement, jamais lancée sur le continent asiatique. "Nous étions en phase de contrat avec notre partenaire, avant de renoncer." Loin de l’Empire du Milieu, c’est sur le sol belge, et plus précisément en région anversoise, que Nobi a inauguré sa toute nouvelle usine, il y a seulement quelques semaines. L’assemblage complet des lampes est réalisé sur son site d’Aartselaar, plutôt qu’à des milliers de kilomètres.

Des coûts modérés

Roeland Pelgrims n’a pas avancé tête baissée. Avant de rapatrier ses activités en Belgique, le patron flamand a fait ses calculs. Contre toute attente, la relocalisation de ses activités représente une excellente opération financière. La fabrication de ses lampes intelligentes sur le sol flamand lui coûte en effet 18% moins cher qu’en Chine.

Les raisons de cette facture allégée ? Un gain non négligeable sur les frais de transport, qui ont littéralement explosé à l’international.

Le chef d’entreprise cite également l’économie de frais de douane élevés. La mise en place de lignes de production conçues sur mesure pour produire des lampes intelligentes constitue également un gain d’efficacité, et permet de réaliser des économies substantielles par rapport à des lignes de production tierces.

Au rang des bonnes nouvelles, la proximité entre les équipes créatives et de production est certainement un avantage. "La distance entre ces deux équipes peut être énorme pour les sociétés qui délocalisent leur production. Ici, les deux entités se trouvent presque dans le même bâtiment. La communication est clairement plus aisée. Un exemple : quand on lance un produit, il y a toujours quelques petites modifications à faire. Là où ça prenait 3-4 semaines de discussion à distance, ici, ça nous a littéralement pris quelques minutes !"

Un gage de sécurité

L’époque mouvementée et le contexte géopolitique actuel ont plaidé en faveur d’une relocalisation des activités de Nobi en Belgique. Les tensions entre la Chine et les États-Unis étaient particulièrement problématiques pour l’entreprise flamande, dont les ventes hors Europe se concentrent principalement sur le marché américain.

"Ces tensions sont bien présentes, et nous ne nous attendons pas à une détente à court terme… Importer des lampes intelligentes estampillées “ made in China ” pourrait constituer une barrière pour nos clients américains."

Les produits européens jouissent par contre d’une bonne réputation, et sont en tout cas étrangers à ces crispations : "Ils sont les bienvenus, tant aux États-Unis qu’en Orient", juge Roeland Pelgrims.

En quête de sécurité, les entreprises européennes rechigneraient désormais à installer leur production en Chine suite à la crise du Covid. "Ce n’est pas le virus en tant que tel qui a posé problème, mais plutôt l’attitude de la Chine qui a fermé ses portes de façon extrême. En tant qu’entrepreneur, on se dit que s’il devait y avoir une nouvelle vague de Covid, la Chine opèrerait sûrement de la même manière…"

Aujourd’hui, le patron de Nobi ne regrette pas ce retour en terres anversoises. D’autres entrepreneurs pourraient-ils lui emboîter le pas ? "Selon moi, peu de patrons passent ce cap pour le moment. On en est sans doute encore dans une phase de réflexion." Roeland Pelgrims observe néanmoins une prise de conscience sur le continent européen. "On se dit qu’on est finalement fort dépendant de régimes qui ne sont pas si prévisibles que cela. À mon sens, si l’Europe veut rester, à long terme, un pouvoir politique et économique important, une réindustrialisation sera nécessaire."