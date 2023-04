Un outil pour mesurer la fatigue musculaire bientôt commercialisé

"Depuis sa présentation à l'automne 2021 en compagnie du hockeyeur belge John-John Dohmen, plus de trente clubs d'athlètes de haut niveau ont pu tester notre produit", indique le CEO Jean-Yves Mignolet, précisant avoir ainsi touché une base de 450 sportifs.

Le fonds d'investissement liégeois Noshaq et Wallonie Entreprendre, le bras économique et financier de la Région wallonne, ont notamment pris part à cette levée de fonds. Celle-ci ouvre la perspective d'une industrialisation et d'une commercialisation du dispositif, pour une mise sur le marché estimée à mi-2024.