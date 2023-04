Olivier de Wasseige : "La Wallonie peut redevenir une locomotive industrielle"

"Nous en publierons quatre au total, qui seront les quatre socles fondamentaux qui se retrouveront dans notre memorandum en vue des élections de 2024", complète Pierre Mottet, président de l’Union wallonne. Après la notion de gouvernance, la question de la réindustrialisation de la Wallonie semblait incontournable.

Concrètement, l’organisation patronale plaide en faveur d’une réindustrialisation durable de la Région avec un objectif ambitieux : en 2030, l’activité industrielle devrait atteindre 20% du PIB wallon.

En 2021, l’industrie occupait déjà une place importante dans l’économie de la Région et comptait pour 12,3% du PIB. "Sauf qu’il y a eu une baisse par rapport aux années précédentes, ce qui est interpellant, souligne Olivier de Wasseige. On était en effet à 14% en 2019 et 2020. L’effort à accomplir est assez considérable! Mais passer de 12 à 20% génèrerait pas moins de 35 000 emplois supplémentaires."

Si la tâche s’annonce complexe, le patron des patrons wallons estime qu’il n’y a, de toute façon, pas d’alternative : "Le Covid et la guerre en Ukraine ont mis en évidence notre besoin de souveraineté et l’importance d’avoir, chez nous, un ensemble d’entreprises et de secteurs clé. [...] L a réindustrialisation de la Wallonie est une transition nécessaire et les entreprises en sont un moteur."

Un plan d’action

Pour réindustrialiser le Sud du pays, l’Union wallonne n’a pas de "baguette magique", mais arrive avec un large panel de propositions. Pas moins de 47 actions ont ainsi été définies, dont une dizaine apparaissent comme prioritaires. Les domaines visés vont de l’emploi à l’innovation en passant par la prospérité territoriale.

L’allègement structurel de la fiscalité portant sur la production industrielle, la sensibilisation et l’orientation des jeunes vers les filières scientifiques (STEM), le renforcement de l’image positive de l’industrie auprès du public wallon font partie des indispensables. L’accès à une énergie fiable et à prix abordable dans l’optique d’une transition durable fait, sans surprise, partie des points d’attention.

"Nous demandons aussi le développement d’une véritable politique en matière d’aménagement du territoire. Avant, un bourgmestre était content d’accueillir un zoning dans sa commune. Aujourd’hui, on juge l’activité économique importante, mais on ne la veut pas près de chez soi, déplore Olivier de Wasseige. De notre côté, nous demandons à avoir davantage de terrains destinés à l’activité économique, de l’ordre de 150 hectares en plus par an." À cette demande s’ajoute la création d’une réserve permanente de 400 à 600 hectares de terrains stratégiques.

L’Union wallonne exige encore une véritable concentration des efforts publics sur les investissements productifs. "Notre volonté, c’est que la réallocation des moyens du plan de relance régional ne se fasse pas ailleurs que sur des projets structurants, avance Olivier de Wasseige. Le problème est qu’une bonne partie du plan de relance s’assimile à des dépenses courantes, et non à de l’investissement. Refaire le site internet du tourisme wallon, c’est bien, mais il ne s’agit pas d’un investissement ! Il faut à tout prix éviter le saupoudrage, et mettre l’accent sur les secteurs qui vont réellement changer la donne en Wallonie."