Ce jeudi, la Wallonie a lancé un quatrième appel à projets "destiné à déployer l’écosystème des batteries". Il s’agit pour la Région de s’inscrire dans les enjeux soulignés par l’Union européenne, indique le ministre wallon de l’Économie Willy Borsus (MR). À savoir un impératif et important besoin de stockage d’énergie. Qu’il soit stationnaire, avec un besoin de 1 à 1,5 gigawatt (GWh) de stockage pour assurer la stabilité et la flexibilité du réseau, ou mobile, avec un parc automobile qui devrait être électrifié pour moitié déjà à l’horizon 2030, selon les prévisions européennes. Dans le monde 300 projets de gigafactories (des usines XXL) de batteries sont en prévisions et, rien qu’en Europe, on estime la capacité de production à 700 GWh en 2030. Au sein de l’Union européenne, une quarantaine de gigafactories sont d’ailleurs déjà en projets, en cours de construction ou en passe de l’être. Mais aucune en Wallonie donc. La société belge ABEE a certes présenté récemment une initiative de ce type à Seneffe, mais il "demande encore beaucoup de travail pour être transformé en projet industriel", selon le ministre Borsus.

Produire ou recycler des batteries

Alors que des batteries sortent déjà d’usines européennes, c’est dire si la Wallonie risque de prendre le train en marche. Mais le potentiel de développement reste élevé et la Région ne part pas de rien puisque, comme le souligne Olivier Bouchat, membre du Comité de Direction de Wallonie Entreprendre, outil wallon de financement et d’accompagnement des entreprises, il existe chez nous des universités, des centres de recherches et des PME qui travaillent déjà sur la production ou le recyclage de batteries.

Le Graal que vise la Wallonie est évidemment une gigafactory et ses promesses d’emplois. Comme ce sera le cas avec la gigafactory construite près de Lens et qui devrait produire ses premières batteries cet été. Dans le Pas-de-Calais ce sont 1 000 salariés qui sont prévus en 2025.

Pour attirer de potentiels industriels, la Wallonie a toutefois élargi le spectre au-delà des porteurs de projets de production. Ceux concernant le reconditionnement et/ou le recyclage des batteries ou des cellules de batteries auront également une oreille attentive de la part du jury qui devrait sélectionner et valider les projets en octobre et novembre.

L’ambition n’est ni plus ni moins de faire de la Wallonie "la recycling valley en Europe", dit le ministre Borsus. Et le gouvernement est prêt à mettre la main à la poche: 50 millions sont prévus (25 de la Wallonie et 25 de Wallonie Entreprendre). Suffisant pour attirer un producteur de batteries sur le sol wallon quand on sait que l’investissement pour une gigafactory voisine plutôt le 1 à 1,5 milliard ? Il s’agit d’apporter un "socle", possible déclencheur d’autres sources de financement, défend Willy Borsus. Qui n’exclut pas que le chèque public puisse être rallongé. Si le projet est convaincant et apporte une réelle plus-value économique et d’emplois à la Wallonie.