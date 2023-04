Smaïl Farisi au procès des attentats de Bruxelles: "Avant je buvais pour me marrer. Maintenant, je bois pour pleurer"

Le 22 mars 2016 a aussi été pour lui un moment de bascule fatal. "J’ai toujours aimé boire. Ma vie, avant, elle me plaisait J’ai jamais fréquenté les tavernes. J’étais prisonnier de cette passion. Maintenant, les effets sont différents ; ce n’est plus marrant. Avant je buvais pour me marrer. Maintenant, je bois pour pleurer."

Son frère Ibrahim, c’est le dissipé du procès. Il est plus sanguin et shooté à l’alcool et aux anxiolytiques. "Je prends une boîte tous les deux jours." Comment se définit-il aujourd’hui lorsque la présidente l’interroge sur ses qualités et défauts ? "Je suis un corps sans âme. Je n’ai plus de qualités, plus de défauts..."